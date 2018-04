Dzisiaj przypada 13 rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Na Placu Piłsudskiego w Warszawie o godz. 21 rozpocznie się czuwanie.

Hasłem tegorocznych obchodów 13. rocznicy śmierci Jana Pawła II są słowa wypowiedziane podczas mszy świętej inaugurującej pontyfikat. To wtedy Jan Paweł II kilkakrotnie wezwał słuchaczy do tego, aby się "nie lękali". Na Placu Piłsudskiego w Warszawie zostanie wieczorem wyświetlona animacja z wizerunkiem Papieża. Zgromadzeni usłyszą jego głos dzięki przygotowanym fragmentom przemówień.

"Powrócił do domu Ojca"





Papież Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Była to wigilia Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Miał za sobą prawie 85 lat, 59 i pół roku kapłaństwa oraz 27 i pół roku pontyfikatu.

Wiadomość o śmierci papieża ogłosił 100 tysiącom modlących się ludzi arcybiskup Leonardo Sandri mówiąc: "Najdrożsi bracia i siostry, o godzinie 21.37 nasz najukochańszy Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do domu Ojca".





Mszy pogrzebowej 8 kwietnia na placu Świętego Piotra przewodniczył kardynał Joseph Ratzinger, a uczestniczyło w niej kilkaset tysięcy osób, wśród nich około 300 tysięcy Polaków. Obecni byli szefowie państw i rządów oraz koronowane głowy i przywódcy religijni z całego świata. Była to największa uroczystość pogrzebowa w historii. W czasie mszy widoczne były transparenty z hasłem "Santo subito", czyli apelem o natychmiastową kanonizację papieża Polaka.



Jan Paweł II został pochowany w Grotach Watykańskich. Jego beatyfikacji dokonał papież Benedykt XVI 1 maja 2011 roku. Po niej grób papieża przeniesiono do kaplicy Świętego Sebastiana w bazylice Św. Piotra, niedaleko Piety Michała Anioła. Odprawiane są tam regularnie msze.



Jana Pawła II ogłosił świętym papież Franciszek 27 kwietnia 2014 roku. Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny był rekordowo krótki.Zostało wielkie dziedzictwo, do którego trzeba wrócić - tak o dorobku Jana Pawła II mówił w RMF FM jego długoletni sekretarz, kard. Stanisław Dziwisz . Jak ja jeszcze czytam na nowo wszystkie przemówienia do Polski, to są bardzo aktualne. Są aktualne na dziś. Nie trzeba nic zmieniać, tylko wrócić do nich - podkreślał.

