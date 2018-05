W dziesiątym dniu akcji ratowniczej w kopalni Zofiówka ratownicy częściowo spenetrowali 20-metrowy chodnik oraz przodek w rejonie zalewiska. Gdy stanie się to możliwe, w akcji mają pomóc wyszkolone w poszukiwaniach psy - podała Jastrzębska Spółka Węglowa. Ratownicy w kopalni nadal poszukują ostatniego z górników zaginionych po wstrząsie z 5 maja. W chodnikach woda ma wciąż od metra do dwóch głębokości, co uniemożliwia skuteczne poszukiwania.

Opuszczona do połowy górnicza flaga na wieży wyciągowej kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie / Andrzej Grygiel / PAP



Ratownicy z psami zjadą pod ziemię, gdy tylko pozwolą na to warunki - informuje dziennikarz RMF FM Marcin Buczek. Na razie utrzymuje się tam woda. Miejscami rozlewisko ma metr, a miejscami - dwa metry głębokości.

Minionej doby ratownicy w specjalnych wodoszczelnych kombinezonach mogli częściowo sprawdzić około 20 metrowy-chodnik, ale nie natrafili na żaden ślad. W tej chwili do dyspozycji ratowników w gotowości jest pies policyjny wyszkolony m.in. do poszukiwań w wodzie. Są też psy straży pożarnej, które przygotowane są z kolei do poszukiwań w gruzowiskach i zawałach.

Jak napisano w poniedziałkowym komunikacie JSW, w nocy z soboty na poniedziałek poziom zalewiska tworzonego przez wodę spływającą do najniższego miejsca zniszczonego chodnika opadł na tyle, że ratownicy w specjalistycznych, wodoszczelnych kombinezonach mogli częściowo spenetrować 20-metrowy chodnik oraz przodek H-2.



W chodnikach H-10 i H-2 w dalszym ciągu utrzymuje się woda na poziomie od 1 do 2 metrów, co uniemożliwia skuteczne poszukiwania - podała spółka.



Ponadto z inicjatywy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji postawiło w stan gotowości zespoły poszukiwawcze z psami.



Do dyspozycji ratowników jest policyjny owczarek belgijski wyszkolony do pracy w wodzie. Psy straży pożarnej z Jastrzębia-Zdroju są natomiast przygotowane do pracy w gruzowiskach i zawałach. W momencie, kiedy tylko warunki na to pozwolą, psy mają zostać wpuszczone do penetracji chodnika.



Wcześniej JSW informowała o kontynuowaniu pompowania zalewiska. W poprzednich dniach w tym rejonie uchwycono sygnały nadajników w górniczych lampach. Dotąd znaleziono tam ciała dwóch z trzech poszukiwanych w ostatnich dniach górników.



W niedzielę wieczorem spółka informowała, że ratownicy dotarli do skrzyżowania wyrobisk H-10 i H-2 i rozpoczęli penetrowanie go w specjalistycznych, wodoszczelnych kombinezonach. Ratownicy sygnalizowali też, że do zalewiska wciąż dopływa woda z górotworu.



Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, opadające lustro wody uwolniło metan, którego stężenie w atmosferze uniemożliwia uruchomienie znacznie wydajniejszej pompy elektrycznej. W tej sytuacji pompowanie kontynuowano przy użyciu układu pomp zasilanych sprężonym powietrzem.



JSW zapowiada dalsze informacje o postępach akcji ratowniczej w kolejnych komunikatach. Nadal poszukiwany jest jeden zaginiony górnik.



Ratownicy odnaleźli ciała dwóch z trzech poszukiwanych w ostatnich dniach górników w ósmej dobie akcji. Według informacji służb kryzysowych wojewody śląskiego, najpierw w sobotę przed godz. 21:00 ratownicy odnaleźli ciało pierwszego z trzech poszukiwanych w ostatnich dniach górników, a o godz. 3:30 nawiązali kontakt wzrokowy z kolejnym.



W niedzielę JSW podała, że obaj górnicy znajdowali się w pompowanym od paru dni zalewisku, blokującym dostęp do ostatniej niezbadanej po wstrząsie zawalonej części wyrobiska. Ich ciała dostrzeżono podczas wypompowywania wody. Jeszcze przed południem przedstawiciele JSW sygnalizowali, że obaj nie żyją.



W kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju od ponad tygodnia trwa akcja ratunkowa po silnym wstrząsie, do którego doszło w sobotę 5 maja. Tego dnia udało się uratować dwóch pracowników, dzień później odnaleziono ciała dwóch kolejnych, którzy stracili życie pod ziemią. Do dwóch następnych śmiertelnych ofiar udało się dotrzeć dopiero w sobotę i niedzielę, po tygodniu prowadzonej w ekstremalnych warunkach podziemnej akcji.

