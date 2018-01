1 lutego odbędzie się kolejne spotkanie nowego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z protestującymi lekarzami - informuje dziennikarz RMF FM. Główny temat to zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia w Polsce.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski / Jakub Kamiński / PAP

Minister Szumowski rozmawiał z reprezentantami Porozumienia Rezydentów OZZL w piątek. Przedstawił im - jak przekazał mediom - konkretne propozycje. Pojawiło się światełko w tunelu. Mam nadzieję, że kolejne spotkania i kolejne rozmowy będą owocowały dalszym postępem tych rozmów i w efekcie uda się wynegocjować nowe rozwiązania dla dobra pacjenta, które będą satysfakcjonowały obie strony - mówił.

Młodzi medycy ocenili spotkanie jako merytoryczne i poinformowali, że muszą omówić sprawy w swoim gronie. Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Jarosław Biliński pytany o słowa ministra, że "widać światełko w tunelu" odpowiedział, że "tunel jest długi, (...) światełko jest dostrzegalne i to już plus".

Po piątkowym spotkaniu zapowiedziano, że termin kolejnego zostanie ustalony w poniedziałek.



Młodzi lekarze protestują od 2 października. Domagają się m.in. szybszego zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia oraz wzrostu wynagrodzeń. Przygotowana przez rząd ustawa zakłada stopniowy wzrost nakładów na opiekę zdrowotną do 6 proc. PKB do 2025 roku; rezydenci domagają się zarówno szybszego tempa, jak i wzrostu do 6,8 proc. PKB. Obecnie są one poniżej 5 proc. PKB.

Początkowo rezydenci prowadzili protest głodowy, z czasem zdecydowali o zmianie formy - zaczęli wypowiadać klauzulę opt-out - umowę, na mocy której lekarze zgadzają się wydłużenie czasu pracy powyżej 48 godzin tygodniowo, dzięki czemu w wielu szpitalach zapewniona jest całodobowa obsada lekarska. Według szacunków MZ klauzulę opt-out wypowiedziało dotychczas ok. 4 tys. lekarzy. Zdaniem protestujących takich wypowiedzeń jest ok. 5 tys.