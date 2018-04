Strażacy opanowali nad ranem groźny pożar w rozlewni rozpuszczalników w Żywcu w Śląskiem. W tej chwili kilka zastępów wciąż pilnuje pogorzeliska. Woda użyta w czasie akcji gaśniczej przedostała się do studzienek burzowych i dalej do rzeki Soły. Mieszkańcy zaalarmowali służby o pojawieniu się w rzece śniętych ryb: strażacy natychmiast ustawili specjalne zapory, by zanieczyszczenie nie przedostawało się dalej.

