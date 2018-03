Jeden z 17 wiceministrów zdymisjonowanych wczoraj przez premiera Mateusza Morawieckiego będzie gościem wtorkowej Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Aleksander Bobko to były już sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który był odpowiedzialny m.in. za powołanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Dlaczego szef rządu odwołał właśnie jego? Czy na decyzję premiera mogła mieć wpływ sytuacja z lipca, kiedy prof. Bobko zgłosił poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym? I co planuje robić w przyszłości: zostać w ministerstwie czy może na stałe powrócić do filozofii? Odpowiedzi na te pytania poznacie słuchając Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

