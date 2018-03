W katastrofie budowlanej w Poznaniu zginęły trzy osoby, a 21 zostało poszkodowanych. Stan trzech rannych jest ciężki. Wśród nich jest dziecko. Na miejscu trwa akcja ratownicza, ponieważ pod gruzami mogą być ludzie. W wyniku prawdopodobnie wybuchu gazu zawaliła się trzypiętrowa kamienica.

/ Mateusz Chłystun / RMF FM

W wyniku prawdopodobnie wybuchu gazu i częściowego zawalenia się kamienicy zginęły trzy osoby. Rannych zostało 21 osób, stan trzech osób określany jest jako ciężki - wśród najbardziej poszkodowanych jest dziecko.

Wśród osób poszkodowanych trzy są w stanie ciężkim - to jedno dziecko i dwóch mężczyzn. 15 osób z lżejszymi obrażeniami zostało przetransportowanych do szpitala - powiedział rzecznik wojewody wielkopolskiego Tomasz Stube.

Na miejscu pracuje 16 zastępów straży pożarnej. Strażacy próbują dotrzeć do osób, które mogą jeszcze być pod gruzami - powiedział nam rzecznik Komendanta Głównego Straży Pożarnej Paweł Frątczak.

/ Mateusz Chłystun / RMF FM

Jest tam specjalna grupa poszukiwawcza z psami, która penetruje gruzowisko. Rzecznik powiedział, że ze względu na to, że kamienica była murowana, akcja ratownicza jest prowadzona metr po metrze. Nie można np. wprowadzić ciężkiego sprzętu. Na miejscu zorganizowano zaplecze logistyczne na wypadek, gdyby konieczna była podmiana ratowników - dodał.

Z niepokojem akcji przyglądają się bliscy tych, którzy mieszkali w kamienicy. Wyskoczyliśmy z łóżka. Ratowałem sąsiadów córkę i udało się ją wyjąć spod gruzów - mówił reporterowi RMF FM mieszkaniec tej części kamienicy, która przetrwała wybuch.

Osobom, które nie wymagały transportu do szpitala, miasto zapewniło tymczasowe schronienie w pobliskim hotelu.

/ Mateusz Chłystun / RMF FM

Do wybuchu doszło dziś przed ósmą rano, budynek to 4-kondygnacyjna kamienica przy ul. 28 Czerwca. Okoliczni mieszkańcy, z którymi rozmawiał nasz reporter, twierdzą, że nie słyszeli huku. Obudziły ich dopiero pędzące wozy strażackie i karetki pogotowia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Katastrofa w Poznaniu. Runęła kamienica, są ofiary śmiertelne TVN24/x-news

Mieszkańcy feralnej kamienicy mają zabezpieczony przez miasto nocleg na najbliższe dwa tygodnie. W budynku zameldowanych było 19 osób, ale mieszkało więcej - powiedział prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Dyrektor gazowni podał, że 10 minut po zdarzeniu odcięto gaz, przeszukano teren pod kątem jakichkolwiek wycieków gazu, czego nie stwierdzono. Poinformował, że budynek 19 lutego przeszedł rutynowy przegląd instalacji, który nie wykazał żadnej nieszczelności. Nie było również żadnych zgłoszeń co do nieszczelności instalacji.



Wedłu straży, na 18 mieszkań, zniszczeniu uległy cztery - były one zawalone. W każdej chwili może runąć frontowa ściana budynku. Strażacy z Łodzi są wyposażani w tzw tachimetr, który monitoruje odchylenia konstrukcji, jeśli wysyła sygnał alarmowy - ratownicy muszą się wycofać, ale co ważne - to wciąż akcja ratunkowa.

Na miejscu znaleziono butle gazowe, ale nie wiadomo, czy te znajdowały się mieszkaniach. Budynek zawalił się na pobliskie baraki, w których znajdowały się lokale gastronomiczne.

/ Mateusz Chłystun / RMF FM

WCIĄŻ ZBIERAMY INFORMACJE W TEJ SPRAWIE. ARTYKUŁ JEST W TRAKCIE AKTUALIZACJI.

(j.)