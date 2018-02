Może się rozpocząć budowa pomnika smoleńskiego na placu Piłsudskiego w Warszawie. Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej uzyskał właśnie pozwolenie na budowę. Wojewoda mazowiecki zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie - informuje reporter RMF FM Mariusz Piekarski.

Teren między placem Piłsudskiego a ulicą Królewską w Warszawie / PAP

Budowa pomnika może ruszyć już nawet za kilka dni. Wtedy w pierwszej kolejności ma być wylewany fundament pod pomnik i wykopany wokół dół, który potem zostanie przykryty hartowanym szkłem. To ma być symbol katyńskich dołów śmierci. Te prace można zacząć, bo jak ustalił reporter RMF FM, po zaledwie kilku dniach zakończyły się już prace archeologiczne i w miejscu budowy pomnika nie stwierdzono nic cennego ani zabytkowego.

Kamienne elementy, z których zostanie potem złożony sam pomnik, są gotowe. Będą składane, gdy będzie już gotowy fundament. Mamy zapewnienie, że wykonawca zdąży do 10 kwietnia - powiedział pełnomocnik komitetu budowy pomnika minister Jacek Sasin.



Ruszamy natychmiast. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby natychmiast ruszyć, bo my mamy tu nieco ponad miesiąc. Na szczęście ta konstrukcja nie jest jakoś bardzo skomplikowana, więc mamy tu zapewnienie ze strony wykonawcy, że ten termin jest absolutnie do wytrzymania - mówi Sasin.



W momencie, gdy wojewoda wydał pozwolenie na budowę pomnika ofiar katastrofy, został złożony do wojewody wniosek lokalizacyjny na drugi pomnik - Lecha Kaczyńskiego. Ma stanąć przed Domem bez Kantów, czyli przed siedzibą Garnizonu Warszawa, od strony Placu Piłsudskiego.

Pomysłowi budowy pomnika smoleńskiego przy placu Piłsudskiego sprzeciwia się mocno opozycja. W miejscu, gdzie stoi Grób Nieznanego Żołnierza, nie może powstać żaden inny pomnik - oświadczył w rozmowie z RMF FM Rafał Grupiński. Poseł Platformy Obywatelskiej uważa, że rozpoczęcie budowy monumentu upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej przy placu Piłsudskiego to łamanie prawa. My na pewno ten pomnik rozbierzemy - powiedział Grupiński.