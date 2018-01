15 stycznia to wyjątkowa dla nas data. To także szczególny dzień dla wielu naszych słuchaczy, zwłaszcza tych, którzy dziś powitają na świecie swoje potomstwo. 28 lat temu właśnie w połowie stycznia zaczęło nadawać radio RMF FM. Dziś świętujemy urodziny i z tej okazji mamy dla Was prezenty. Wszystkie maluchy, które przyjdą na świat 15 stycznia 2018 roku otrzymają od nas żółte wózki spacerowe!

/Grafika RMF FM

