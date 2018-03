"Tak to wyszło podobno z jakiegoś parytetu. Przydałoby się, by sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych była w rękach PiS, aby wsparła rząd, ponieważ ta dyplomacja parlamentarna mogłaby uzupełniać pewne działania dyplomacji rządowej" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Witold Waszczykowski, pytany o komisję spraw zagranicznych, na czele której stoi lider PO Grzegorz Schetyna. Były szef MSZ dodał jednak, że w tej chwili nie ma planów zmiany szefa komisji spraw zagranicznych. "Ja nie chcę się dokładać do tych dyskusji, ja mam stały kontakt z ministrem (….). Nie mam potrzeby recenzować tego publicznie" – tak z kolei Waszczykowski skomentował spór między Polska i Izraelem, do którego doszło za sprawą ustawy o IPN. "To nie MSZ wytwarzał sytuacje konfliktowe, one zostały wywołane w niewłaściwym czasie, bez koordynacji, przez inne resorty" – zaznaczył poseł PiS. Były minister skomentował także kwestię reparacji od Niemiec za straty, jakie Polska poniosła w wyniku II wojny światowej. "Takie rozważania mają sens, dlatego że przez wiele lat zaniedbaliśmy narrację o II wojnie światowej – o jej przebiegu i skutkach" – ocenił. Zapytany o to, czy tęskni za pracą w MSZ, Waszczykowski odpowiedział: "Mam nadzieję, że ktoś za mną tęskni. Mam jeszcze kontakt z MSZ, nie rozstawałem się z polityką zagraniczną".

