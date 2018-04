„Ostatnie posiedzenia Sejmu pokazują, że jest wreszcie bardzo sprawnie prowadzony, mimo usilnych prób prowokacji (…) Marek Kuchciński to jest dobry marszałek, który sprawnie prowadzi te obrady, mimo trudnej atmosfery” – tak o burzliwych debatach w Sejmie mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. „Niektóre były tylko dla formalności, żeby odliczyć, że były wnioski. Właściwie nimi nie były, bo były niepodpisane, niedokończone, albo o sprawach, których nie można wnioskować we wnioskach formalnych” – dodał. Stwierdził również, że opozycja ma „komfortową sytuację” w Sejmie. „Mają dostęp również do lukratywnych komisji, gdzie są przewodniczącymi, wiceprzewodniczącymi” – zaznaczył były szef dyplomacji. Pytany z kolei o kompromis na linii Polska-Bruksela przyznał, że to rezultat nowelizacji prawa. „To zainteresowało Timmermansa, przyjechał bez stawiania warunków na rozmowy” – mówił Waszczykowski. Natomiast kiedy Marcin Zaborski zapytał swojego rozmówcę, czy dalej będzie opierał się przed tym, by oddać nagrodę, którą dostał jako minister, były szef MSZ odpowiedział: „Nigdy nie protestowałem, by oddawać nagrody”.

