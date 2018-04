„To jest pomysł, który padł na inauguracyjnej konferencji naszego związku 10 lat temu. Wtedy pan Andrzej Wielowiejski, analizując sytuację rodzin i sytuację demograficzną Europy, rzucił ten pomysł. On nie jest nowy, był już w Bundestagu” - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM Teresa Kapela, założycielka Związku Dużych Rodzin 3Plus, pytana o pomysł Jarosława Gowina na tzw. głosowanie rodzinne.

Zaprosiłem panią dlatego, że rząd przedstawił nowe pomysły, często prorodzinne, choć nie tylko i stwierdziłem, że najlepszą recenzją jest recenzja kogoś, kto to zna od podszewki, czyli właśnie kogoś takiego jak pani. Ale zanim o tym porozmawiamy, to za pół godziny niespełna rozpoczną się testy gimnazjalne, to przedostatnie, bo za rok będą ostatnie. No i dobra rada nie dla tych dzieciaków, bo oni sami już w nerwach, ale dla rodziców: jak się nie "zastresować" na śmierć?

To przede wszystkim kwestia towarzyszenia dzieciom w całym cyklu nauczania w ciągu całego roku. Wtedy, myślę, tego stresu nie ma. Ale też bardzo brakuje czasu na to towarzyszenie. Praca jest coraz bardziej zobowiązująca i coraz częściej obie osoby pracują.

Rodzice często wymiękają, bo sami już nie wiedzą za bardzo jak pomóc w matematyce?

No ale matematyka jest szkołą życia.

No dobrze, dobrze, dobrze, pani łatwo powiedzieć, bo mąż inżynier, więc jakby co, to dawał radę z matematyki.

No tak, ale jakoś tak staraliśmy się żeby dzieci same dochodziły...

Dobrze. Drodzy gimnazjaliści, połamania piór życzę wszystkim! Moja córka dzisiaj też pisze, więc wiem co to znaczy. Ja się specjalnie nie martwię, ale porozmawiajmy o tym dlaczego pani tutaj się znalazła, czyli jednym z pomysłów, które przedstawił wicepremier Jarosław Gowin jest głosowanie rodzinne. Innymi słowami, rodzice mogliby głosować w imieniu dzieci. To jest dobry pomysł?

(całość rozmowy wkrótce)