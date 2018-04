"Obowiązkiem każdego obywatela RP jest stawić się na wezwanie sądu do złożenia wyjaśnień, tym bardziej, że Donald Tusk jest świadkiem, więc powinien zrobić to, co należy (…). Politycy PO chcą wywołać wrażenie prześladowania sądowego opozycji, pewnie dlatego, że wytworzyła się szansa na kompromis w sprawie Artykułu 7" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Szczerski odnosząc się do wyjaśnień, jakie w polskiej prokuraturze złoży dziś Donald Tusk. "Donald Tusk zadeklarował pośrednio, że chce kandydować na urząd prezydenta, a Grzegorz Schetyna – pokątnie - potwierdził to. Tusk jest kandydatem, i to jest rzecz bardzo ważna" – ocenił szef gabinetu prezydenta. Szczerski skomentował także sprawę sporu z Komisją Europejską w sprawie ustaw sądowych autorstwa PiS. "Nie ma mowy o rezygnacji ze skargi nadzwyczajnej, to część zobowiązań wyborczych prezydenta. Nie sądzę, by Komisja Europejska miała prawo do tego, by domagać się tak daleko idących zmian w prawie polskim" – stwierdził. Odnosząc się do ustawy degradacyjnej, Krzysztof Szczerski podkreślił, że będą dalsze działania w tej sprawie, ale nie w formie ustawy.

