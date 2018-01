"Panu Antoniemu Macierewiczowi należy się szacunek. To jest człowiek o niezwykłych zasługach dla Polski i wszyscy z szacunkiem do pana Macierewicza się odnosimy i powinniśmy odnosić” – mówił szef Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Szczerski w Porannej rozmowie w RMF FM. Minister stwierdził, że oceny współpracy prezydenta z szefem MON były znane większości parlamentarnej. „To były, pan prezydent tego nie ukrywał, oceny negatywne” – mówił. Zaznaczył jednak, że prezydent nie miał wpływu na odwołanie Antoniego Macierewicza. „Nie było żadnych szantaży, żadnych warunków. Prezydent nie warunkował żadnej swojej decyzji kwestią personalną” – powiedział Szczerski. Powiedział także, że absurdalne są doniesienia, jakoby domagał się stanowiska wicepremiera. „Ja nie jestem tego typu człowiekiem” – zaznaczył. Pytany czemu nie został szefem MSZ, odpowiedział: „Ta decyzja wynikała z mojej głębokiej lojalności wobec prezydenta Andrzeja Dudy, który jest moim prezydentem”.

Robert Mazurek, RMF FM: Dzień dobry, państwa i moim gościem jest Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta. Dzień dobry panie ministrze.



Krzysztof Szczerski, szef Kancelarii Prezydenta: Kłaniam się, dzień dobry.



Co Antoni Macierewicz dostał w prezencie od prezydenta na odchodne?



To nie była ceremonia która wiązałaby się z prezentami.



Jak to? Zawsze dostawali jakieś pióra, teczki.



Pan prezydent wręczał prezenty każdemu nowemu ministrowi i tak było też z panem ministrem Macierewiczem, kiedy ten urząd obejmował. Pożegnanie było w gabinecie pana prezydenta.



Nawet nie w tej sali, takiej pięknej?



Na prośbę ministrów. Dlatego, że jak rozumiem, że nie wszyscy chcieli, żeby to odbywało się przy publiczności, w świetle kamer, bo to nie jest dla nikogo pewnie miła uroczystość, więc pan prezydent najpierw wręczył dymisje tym ministrom, którzy definitywnie kończyli pracę w rządzie, a później była drugie jeszcze spotkanie...



Ale nic? Żadnego prezenciku?



Oczywiście dobre słowo. Pan prezydent podziękował wszystkim i chce bardzo wyraźnie powiedzieć, że to było takie spotkanie, które pokazało szacunek dla pracy wszystkich ministrów, bo potem było drugie spotkanie z gronem ministrów, którzy później otrzymywali nowe nominacje.



To wszyscy widzieliśmy w telewizji.



Nie, tego tez państwo nie widzieliście. Na przykład pan prezydent musiał wręczyć dymisję premierowi Morawieckiemu z funkcji ministra finansów, więc to też odbywało się bez kamer.



Żeby premierowi przykro nie było, rozumiem. A w ogóle to tak naprawdę wielki triumf pana prezydenta, prawda?



To w ogóle w tych kategoriach się nie rozpatruje.



Nie, a to ciekawe. Wszyscy politycy, dziennikarze też o tym mówią, Piotr Zaremba w "Dzienniku Gazecie Prawnej" napisał, że outsidera, prezydent stał się w zasadzie niemal głównym rozgrywającym.



To jest prawo komentatorów do opisywania i komentowania swoich intepretacji rzeczywistości. Natomiast...

