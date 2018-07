„Nic wykluczone na tym świecie nie jest, natomiast nie bardzo sobie wyobrażam, kto mógłby być tym drugim” – tak Adam Strzembosz odpowiedział w Rozmowie w samo południe w RMF FM na pytanie, czy w Polsce po wejściu w życie ustawy o Sądzie Najwyższym będziemy mieli dwóch Pierwszych Prezesów SN. Prawnik podkreślił, że nie wyobraża sobie, by 3 lipca ktoś blokował Małgorzacie Gersdorf wejście do Sądu Najwyższego. Strzembosz podkreślił też, że jego zdaniem ustawa o Sądzie Najwyższym nie obowiązuje, ponieważ jest niekonstytucyjna, a "zmiana organizacji wewnętrznej SN do niczego nie uprawnia". Na pytanie Marcina Zaborskiego o to, czy „nowi członkowie Krajowej Rady Sądownictwa to frustraci”, odpowiedział krótko: „W części tak”.

