Robert Mazurek: Dzień dobry. Państwa i moim gościem jest Sławomir Neumann, szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

Sławomir Neumann: Witam pana, witam państwa, dzień dobry.

Sławomir Neumann razem ze swoim immunitetem, od tego zacznijmy, bo pan podobno miał się zrzec. 12 kwietnia pan zapowiadał i co? Zrzekł się pan? Nie zrzekł?

Dostałem dokumenty dopiero...

Kiedy?

Wczoraj, na biurko. Mam 7 dni na tę decyzję, ale decyzję podjąłem. Tu nie ma problemu.

Czyli?

Będzie dokument, który do marszałka wyślę w tym albo na początku przyszłego tygodnia.

Że zrzeka się pan immunitetu?

Tak, tak, oczywiście.

Dobrze. To przynajmniej tę jedną sprawę mamy, prosta odpowiedź, to może nam dalej tak dobrze pójdzie. Komisja do spraw wyłudzeń VAT powstaje i pytanie, czy będziecie brali udział w tej komisji?

Będziemy, bo będziemy przecież pokazywać, że...

Będziecie przesłuchiwani, to na pewno...

Będziemy pokazywać i domagać się, żeby w ramach pracy tej komisji sprawdzano także lata 2016-2017, kiedy ministrem finansów był Mateusz Morawiecki i kiedy dziura, luka w VAT sięgnęła prawie 40 miliardów w jednym roku i prawie 30 miliardów w drugim roku.