Siedmiomiesięczna córeczka słynnej zawodniczki Sereny Williams uwielbia oglądać... tenis. "Patrzy w ekran jak jastrząb, gdy jest tenis. Nie może oderwać oczu" - przyznała Amerykanka w wywiadzie dla magazynu "People".

36-latka wyznała, że czeka na chwilę, kiedy mała Alexis Olympia weźmie rakietę do ręki. "Nie mogę się doczekać, kiedy dołączy do mnie podczas treningów" - podkreśliła zdobywczyni 23 wielkoszlemowych tytułów w singlu.



Tenisistka przyznała, że jej życie zmieniło się diametralnie po urodzeniu dziecka i cały czas musi sobie na nowo organizować czas.



Williams wróciła do gry w marcu, ale nadal jest daleka od najwyższej formy. Dostała "dziką kartę" w turnieju WTA Miami, ale w pierwszej rundzie przegrała z Japonką Naomi Osaką.