Zwieńczeniem burzliwego dnia spekulacji, deklaracji, powołań i dymisji jest wizyta w Brukseli złożona przez premiera Morawieckiego. Z jego rządu odeszli kontrowersyjni ministrowie, tacy jak Jan Szyszko zaangażowany w wycinkę Puszczy Białowieskiej czy Witold Waszczykowski, który wdał się w ostry spór z urzędnikami Komisji Europejskiej na czele z Fransem Timmermansem i Jeanem Claudem-Junckerem. Czy tak "odświeżony" gabinet może liczyć na przychylniejsze spojrzenie stolic europejskich? Na to pytanie odpowie Rafał Trzaskowski, polityk Platformy Obywatelskiej i były minister ds. europejskich w rządzie Ewy Kopacz.

Rafał Trzaskowski / Kamil Młodawski / RMF FM jj

Z jednym z opozycyjnych liderów porozmawiamy też na temat strategii, jaką przyjmie Platforma Obywatelska przed kolejnymi wyborami. Czy rząd pozbawiony "szkodników", jak określała część odchodzących ministrów PO, może stać się partnerem do rozmów dla Grzegorza Schetyny i Katarzyny Lubnauer? Zapraszamy do słuchania i oglądania Porannej rozmowy w RMF FM we wtorek o 8:02 w RMF FM i na RMF24.pl.

Wideo youtube