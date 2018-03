Kamil Stoch zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i wygrał cykl Raw Air w skokach narciarskich. W ostatnim konkursie na mamucim obiekcie w Vikersund zajął szóste miejsce, zwyciężył Norweg Robert Johansson. Pozostałe miejsca na podium także zajęli reprezentanci gospodarzy - kolejno - Andreas Stjernen i Daniel Andre Tande.

Stoch wyprzedził w niedzielnym konkursie Richarda Freitaga, który jako jedyny mógł mu odebrać zwycięstwo w PŚ. Polak ma ponad 200 punktów przewagi nad Niemcem w klasyfikacji generalnej, a do zakończenia rywalizacji zostały dwa konkursy indywidualne. Rywal nie jest więc już w stanie wyprzedzić trzykrotnego mistrza olimpijskiego.



Poprzednio Stoch ze zdobycia Kryształowej Kuli cieszył się w sezonie 2013/14.



Cykl Raw Air rozgrywany jest na czterech norweskich skoczniach - w Oslo, Lillehammer, Trondheim i Vikersund. Była to druga jego edycja.



W niedzielę Piotr Żyła uplasował się na 12. pozycji, Dawid Kubacki był 16., tuż za nim znalazł się Stefan Hula, a Jakub Wolny uplasował się na 27. miejscu. Do finałowej serii nie awansował Maciej Kot, który zajął 31. lokatę.



Do zakończenia rywalizacji w PŚ pozostały trzy przyszłotygodniowe konkursy na skoczni mamuciej w Planicy, w tym dwa indywidualne.