"Polska wizja przyszłości Unii opiera się na trzech aspektach: Unii jako forpoczty czwartej rewolucji przemysłowej charakteryzującej się pogłębionym rynkiem wspólnym, Unii bezpiecznej zdającej sobie sprawy z współczesnych wyzwań i Unii obywatelskiej, społecznie wrażliwej" - mówił w pierwszej części debaty w europarlamencie na temat przyszłości Europy premier Mateusz Morawiecki.

Podczas wystąpienia w Strasburgu premier podkreślił, że po serii kryzysów projekt europejski potrzebuje nowego otwarcia. Mamy do czynienia z wieloma kryzysami jednocześnie. Każdy kraj ma prawo do kształtowania swojego systemu prawnego zgodnie ze swoimi tradycjami - stwierdził Morawiecki. Zamiast załamywać ręce nad populizmem, powinniśmy się zastanowić, dlaczego część Europejczyków myśli sceptycznie o integracji. Trzeba przedstawić nową wizję, która zdaniem premiera powinna opierać się na trzech filarach.

Pierwszy to Unia jako forpoczta czwartej rewolucji przemysłowej, z dalszą integracja rynku wewnętrznego, zwłaszcza w usługach. Z rozszerzoną polityką spójności, ambitną walką z nierównościami, uszczelnieniem systemów podatkowych. Drugi to Unia bezpieczeństwa, reagująca na geopolityczne zagrożenia, terroryzm, agresywne działania Rosji. Kluczowa jest budowa potencjału obronnego, utrzymanie jedności NATO, partnerskie rozwiązywanie kwestii spornych. Cyberbezpieczeństwo. Ochrona granic, słuchanie głosu obywateli w sprawie polityki migracyjnej. Trzeci filar, to wreszcie Unia obywatelska i społecznie wrażliwa, solidarna.

Jak zaznaczył, "na tym właśnie powinna polegać unia narodów 2.0 - wizja de Gaulle'a dostosowana do wyzwań współczesności".





Polska w Europie



Morawiecki zwrócił też uwagę na zakorzenienie Polski w Europie. Jego zdaniem, gdyby nie żelazna kurtyna i tragiczny podział Europy po II wojnie światowej, Polska również byłaby założycielem wspólnot europejskich, zgodnie z wolą polskiego rządu na uchodźstwie. Tamten podział postawił polskie społeczeństwo poza nawiasem pierwszej fali integracji europejskiej, ale również poza nawiasem zrównoważonego rozwoju - mówił premier.

Nie sposób zrozumieć ciągłości i istoty Europy bez uznania jej greckich, rzymskich i w końcu judeochrześcijańskich korzeni. Bez chrześcijaństwa europejska różnorodność nigdy nie osiągnęłaby tak dziś cenionego, szczególnie w tej Izbie, poczucia uniwersalizmu, jedności w różnorodności - ocenił Morawiecki.



Ta dewiza naszej Unii to nie są tylko puste słowa. Nasze narody zostały ukształtowane przez setki lat poprzez swoją kulturę i instytucje. Uszanowanie tych narodowych tożsamości jest fundamentem zaufania w UE. Pluralizm konstytucyjny wpisany w art. 4 Traktatu jest ogromną wartością i każdy kraj w Unii ma prawo kształtowania swojego systemu prawnego zgodnie ze swoimi tradycjami - mówił.



Szef rządu podkreślił, że dla niego idea europejska zawsze była polską racją stanu. Dzisiaj, pomimo prawie 30 lat od upadku komunizmu, wciąż jesteśmy w trudnym procesie zszywania europejskiego doświadczenia, europejskiej pamięci. Dzielące nas różnice nie mogą jednak przesłaniać wspólnego celu, jakim jest bezpieczeństwo naszych obywateli i rozwój ekonomiczny - oświadczył Morawiecki.

Premier mówił też o bezpieczeństwie w Europie. W tym o bezpieczeństwie gospodarczym. Zwrócił uwagę, że "UE nie potrzebuje Nord Stream II, daje on Rosji bardzo silne narzędzia wpływu nie tylko na europejską gospodarkę, ale i politykę".





Spotkanie z Tajanim

W środę rano premier spotkał się z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Antonio Tajanim.



Będzie to ósma z serii debat posłów i europejskich polityków poświęconych tej tematyce. Wcześniej w Parlamencie Europejskim wystąpili premierzy Irlandii, Chorwacji, Portugalii, Belgii, Luksemburga i Holandii oraz prezydent Francji. W kolejnych debatach o przyszłości UE planowany jest m.in. udział przywódców z Grecji, Estonii, Rumunii i Niemiec.

