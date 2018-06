Niemcy pokonali Szwedów 2:1 w europejskim szlagierze mistrzostw świata! To dla nich wyjątkowo ważne trzy punkty: gdyby przegrali, musieliby pożegnać się z awansem do 1/8 finału mundialu; co więcej, nawet remis stawiałby ich w ekstremalnie trudnej sytuacji. Sensacją pachniało jednak długo. To Szwedzi otworzyli w 32. minucie wynik spotkania na stadionie w Soczi, prowadzonego przez polskiego arbitra Szymona Marciniaka. Piłkę stracił w środku pola Toni Kroos, Skandynawowie popędzili na niemiecką bramkę, w polu karnym futbolówkę przejął Ola Toivonen i mimo asysty niemieckiego obrońcy przelobował Manuela Neura, umieszczając piłkę w siatce! Mistrzowie świata odpowiedzieli w 48. minucie: na listę strzelców wpisał się wówczas Marco Reus. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył zaś w 95. minucie fantastycznym uderzeniem Toni Kroos!

Mundial 2018: Mecz Niemcy - Szwecja. Po lewej: Toni Kroos fetuje gola na 2:1 zdobytego w 95. minucie z rzutu wolnego, po prawej: Szwedzi cieszą się z bramki Oli Toivonena /RONALD WITTEK /PAP/EPA

REKLAMA