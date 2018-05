„Ryszard Petru tworzy swoją partię w sprzeciwie do Platformy Obywatelskiej, więc byłabym bardzo zaskoczona, gdyby chciał się dzisiaj zapisać do PO. To był scenariusz, który nigdy nie był przez nikogo rozważany” - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM posłanka PO Joanna Mucha. Pytana o plany utworzenia przez niego partii społeczno-liberalnej, odpowiada: „Znam te plany, słyszę o tych planach”. „Jeśli Ryszard Petru puszcza oko do kogoś, to raczej nie do nas, do Grzegorza Schetyny, a do Roberta Biedronia. Co jest bardzo zaskakujące, bo wydaje mi się, że tego typu twór byłby dość trudny do przyjęcia dla Polaków” – komentuje Joanna Mucha.

Joanna Mucha /Wojciech Pacewicz /PAP

