„Nie było takiej potrzeby. Procedura tego nie przewiduje” – tak wiceminister sprawiedliwości Michał Woś odniósł się w Popołudniowej rozmowie w RMF FM do faktu, że przed wyborem nowej Krajowej Rady Sądownictwa posłowie nie mogli spotkać się w Sejmie i porozmawiać z kandydatami na członków KRS. Jak zapewniał: „Proces był zupełnie jawny”. Dopytywany przez Marcina Zaborskiego, dlaczego jawne nie były nazwiska tych, którzy poparli kandydatów do KRS w zgłoszeniach, odparł: „Panie redaktorze, wie pan… taka nagonka się pojawiła na te różne osoby, które mogłyby udzielać poparcia, że mnie to jakoś nie dziwi (…). Opozycja mogła zaproponować taką poprawkę i nikt takiej poprawki nie zaproponował. Ubolewamy nad tym, że tak wygląda stanowienie prawa w Sejmie, że opozycja sama nie chce uczestniczyć w tym procesie i dopiero na takim etapie podnosi tę kwestię”. Dalej zaś wiceminister stwierdził: „Zrywamy z patologią, która miała miejsce przez lata w polskim sądownictwie: z tym wzajemnym popieraniem różnych osób. I w tym przypadku albo jesteśmy państwem praworządnym, albo nie: przepis jasno stanowi, że te załączniki nie są ujawniane”.

Wideo youtube

Marcin Zaborski: Naszym gościem jest dzisiaj wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

Michał Woś: Dobry wieczór.

Umawia się pan czasem na randki w ciemno?

Z żoną czasami sobie robimy randki niespodzianki, ale nie wiem, czy można to nazwać randką w ciemno.

Chyba nie do końca, to bardziej ryzykowna sprawa. Zatrudniłby pan u siebie pracownika w ogóle z nim wcześniej nie rozmawiając, tylko przeglądając jego dokumenty?

Wiem, że nawiązuje pan do transparentności, panie redaktorze...

Tak, nawiązuję do wyboru sędziów do KRS, bo opozycja mówi, że to właśnie jest randka w ciemno - nic innego.

Opozycja... Podejrzewam, że jakby pan spytał któregoś z posłów opozycji, jak wyglądał dotychczas proces wyboru członków KRS- u, to pewnie ze świeczką szukać tego, który byłby w stanie o tym powiedzieć, jak to wyglądało bo...

Ale mówicie, że teraz będzie lepiej, będzie dobrze, będzie wspaniale.

... Bo proces wybory buł całkowicie nietransparentny.

A dzisiaj ta procedura jest w pełni transparentna?

Proszę zobaczyć, ze tych 18 kandydatów, którzy zostali zgłoszeni, opinia publiczna wiedziała, kto jest tym kandydatem, przecież to było publiczne procedowanie w Sejmie tych kandydatów, każdy mógł się zapoznać z ich życiorysami, nazwiskami, wszystko było w pełni dostępne,

Owszem, ale czy ci kandydaci pojawili się w Sejmie i można było z nimi porozmawiać będąc chociażby posłem opozycji?

Panie redaktorze, jak wyglądał proces wyboru KRS wcześniej?

Odpowiedzmy słuchaczom - czy ci kandydaci mogli się pojawić w Sejmie panie ministrze?

Ale opowiedzmy słuchaczom tym, że wcześniej w ogóle nikt wiedział kto zasiada w tym KRS-ie. To sędziowie sami siebie tam wzajemnie wybierali, kooptowali , dobierali kolejnych członków i nie było takiej możliwości...

I to już jest przeszłość?

Natomiast w tym przypadku to jest przeszłość...

Dzisiaj kandydaci pojawili się i można było z nimi porozmawiać?

Nie było takiej potrzeby, procedura tego nie przewiduje.

Opozycja mówiła, że była taka potrzeba - chcieliby porozmawiać.

Procedura nakazuje wskazywać tych kandydatów, proces był zupełnie jawny, każdy mógł się zapoznać, dotrzeć do tych kandydatów, porozmawiać z nimi, i nie było z tym raczej problemu.

Pan mówi, że wszystko było jawne: Pytanie: czy nazwiska osób, które popierały tych kandydatów były jawne?

Nazwiska osób, które popierały - mówi pan redaktor pewnie o liście podpisów.

O nazwiskach osób, które popierały tych kandydatów zgłoszeniach.

Zgodnie z decyzją ustawodawcy, przepisem który obowiązuje, dysponentem tej informacji był marszałek Sejmu

Czyli - przekładając na polski - nie było to jawne.

... I ustawa wprost wskazuje, że tych załączników się nie ujawnia i nie pokazuje.

I pan to rozumie?

... Natomiast sam proces wyboru był transparentny.

Czy pan to rozumie?

Oczywiście.

Dlaczego to nie było jawne?

Wie pan, panie redaktorze, taka nagonka się pojawiła na te różne osoby, które mogłyby udzielać poparcia, że mnie jakoś to nie dziwi.

Ale za chwilę i tak to będzie ujawnione, więc nie rozumiem dlaczego wtedy nie można było, a za chwile będzie można to ujawnić. To nie jest ważna informacja przy podejmowaniu decyzji?

Panie redaktorze, opozycja mogła zaproponować taka poprawkę, i nikt takiej poprawki nie zaproponował. To niestety, ubolewam nad tym, że tak wygląda stanowienie prawa w Sejmie, że opozycja nie chce uczestniczyć w tym procesie i dopiero na takim etapie podnosi tę kwestię.

Ale to nie opozycja pisała te przepisy panie ministrze, ale PiS...

My, jako Ministerstwo Sprawiedliwości, stoimy na stanowisku, że owszem, może to być jawne i bardzo chętnie - jeżeli będzie taka propozycja legislacyjna zgłoszona - to taka zmianę legislacyjną poprzemy i chętnie przeprowadzimy.

Wkrótce pełna treść rozmowy.