Gościem Roberta Mazurka w porannej Rozmowie w RMF FM jest minister zdrowia Łukasz Szumowski. Z naszym gościem rozmawiamy o ułatwieniach i nowych procedurach okołoporodowych, które w najbliższych dniach resort zdrowia wprowadzi dla młodych matek

Z ministrem, profesorem kardiologii rozmawiamy też między innymi o coraz poważniejszym problemie otyłości wśród Polaków i spytamy, czy jest jakiś sposób na ... złamane serce.

Zapraszamy na rozmowę Roberta Mazurka o godz. 8:02.

Wideo youtube

Robert Mazurek: Razem ze mną w studiu profesor Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

Łukasz Szumowski: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.

A skoro kardiolog, to kluczowe wiosną pytanie: jak wyleczyć złamane serce?

Złamane serce to brzmi strasznie. Swoją drogą jest taki zespół: takotsubo...

... tak wiem. Zespół akinetyczny koniuszka...

...nie, nie.

... kardiomiopatia stresowa.

Jeżeli ktoś bardzo się stresuje, to mu się serce rozjeżdża.

Porozmawiajmy jak mężczyzna z mężczyzną.

Ja całe życie leczyłem trudno powiedzieć łamane, ale kołaczące serca. Kobiety mają to bardzo często. To jest taki syndrom, kiedy młoda - w tej chwili młoda - 35- letnia kobieta przychodzi z kołaczącym sercem nagle i motyl trzepie się w klatce piersiowej. To ja od razu wiem, co to jest.

Wkrótce cały zapis rozmowy