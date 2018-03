"Zakaz handlu w niedzielę jest decyzją czysto ideologiczną, która nie ma żadnych podstaw ekonomicznych” – stwierdziła liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. "Ustawa powoduje, że podcinamy gałąź, na której siedzimy; wzrost gospodarczy jest nam potrzebny po to, żeby były pieniądze na usługi publiczne, na lepszą ochronę zdrowia, edukację, rozwój kraju" – dodała.

W pierwszą niehandlową niedzielę liderka Nowoczesnej spotkała się z mediami na terenie centrum handlowo-rozrywkowego Manufaktura w Łodzi, w którym tego dnia otwarte były jedynie lokale gastronomiczne.

Lubnauer przypomniała, że Nowoczesna zaproponowała alternatywną ustawę umożliwiającą zagwarantowanie pracownikom handlu wolnych dwóch z czterech w miesiącu niedziel. Takie zmiany w prawie pracy powodowałyby - jej zdaniem - że pracownicy mieliby wolne, a sklepy mogłyby być otwarte.

PiS po raz kolejny pokazał, że nic nie otwiera, natomiast wszystko potrafi zamykać - ustawą o aptekach zamknął dostęp do możliwości otwierania nowych aptek, ustawa o ziemi zamknęła możliwość handlowania ziemią, ustawa o odnawialnych źródłach energii zamknęła możliwość uruchamiania elektrowni wiatrowych - teraz mamy ustawę zakazującą handlu w niedzielę - zaznaczyła szefowa Nowoczesnej. Według przytoczonych przez Lubnauer badań opinii społecznej, 60 proc. Polaków nie chce zakazu handlu w niedzielę, a 74 proc. deklaruje, że w ten dzień robi zakupy.