"Myślę, że Putin będzie rządził dotąd, dopóki będzie wystarczająco sprawny, żeby podejmować decyzje i kontrolować całą grupę trzymającą władzę w Rosji" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Roman Kuźniar – politolog, dyplomata, były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego. "Trudno mówić o wyborach - to jest jednak państwo quasifaszystowskie. O wyborach nie może być mowy, dlatego że opozycja polityczna nie ma żadnych szans realnego zaistnienia" - dodał. Pytany o atak na szpiega Siergieja Skripala gość Marcina Zaborskiego odpowiedział: "Są dwa wytłumaczenia. Albo to był wypadek przy pracy, ktoś się potknął, służby zadziałały inaczej niż powinny... Drugie wytłumaczenie, którego nie należy wykluczać: zrobiono to świadomie, po to, żeby wywołać dodatkowy kryzys w stosunkach z Zachodem, żeby Putin miał ekstra element modernizacyjny". "Rosjanie wiedzą, że niewiele tracą wywołując kolejny kryzys z Zachodem. To usztywni stosunki między Rosją a Zachodem na kolejne długie miesiące" - stwierdził Kuźniar. "Z całą pewnością Rosja została spisana na straty przez NATO. Nie ma najmniejszych powodów, żeby Rosję traktować inaczej niż kraj hultajski" - dodał.

Marcin Zaborski, RMF FM: Politolog, prof. Roman Kuźniar w naszym studiu. Dzień dobry.



Roman Kuźniar: Dzień dobry, kłaniam się, Uniwersytet Warszawski.



Kiedy Władimir Putin przestanie rządzić w Rosji?





Kiedy zdecyduje, że już wystarczy, że już się narządził. To tak lekko żartując, ale myślę, że będzie rządził dotąd, dopóki będzie wystarczająco sprawny, żeby podejmować decyzje i kontrolować całą grupę trzymającą władzę w Rosji.



Nie pytamy dzisiaj, czy w niedzielę wygra wybory, ale raczej: Jak bardzo te wybory wygra.



No nie, trudno mówić o wyborach, to jest jednak państwo quasi faszystowskie, także to nie jest tak, że są tam wybory. Jest rodzaj plebiscytu potwierdzającego jego pozycję w systemie politycznym czy w państwie. Natomiast absolutnie to nie są wybory, trzeba to bardzo wyraźnie powiedzieć. To jest system jednak idący w tej chwili w autokracje latynoamerykańskie z lat 50., 60., i tam rządzili ci prezydenci po 6, 7, 8 kadencji. Ale o wyborach nie może być mowy, dlatego że opozycja polityczna nie ma żadnych szans realnego zaistnienia.Sondaże dają Putinowi 70 proc. poparcia, ale co ciekawe, władze robią co mogą, żeby zmobilizować jak najwięcej wyborców do głosowania. No bo skoro wszyscy wiedzą, że Putin te wybory wygra, to po co iść głosować? Niektórzy nawet zwolennicy Putina pewnie się przy urnach nie zjawią?



No tak, ale to zupełnie bez znaczenia. To może byłoby lekkim, prestiżowym uchybieniem czy uszczerbkiem, gdyby frekwencja np. wyniosła 45 czy 55 procent i on wygrywa właśnie taką większością... Znaczy wygrywa... Otrzymuje, powiedzmy, te 70 proc. głosów, to przy jego ambicjach, pozycji, mniemaniu, ale także, co to będzie znaczyło dla jego wizerunku w społeczeństwie - to byłoby źle, ale myślę, że oni podrasują jeżeli trzeba... Ja bym się specjalnie o to też nie martwił. Chociaż prawdą jest to, co pan redaktor mówił, że jest mobilizacja całej tej machiny państwowej. Na tym polega to, o czym wcześniej mówiłem, że to nie są żadne wybory, dlatego że całe państwo zaangażowane jest w to, żeby przygotować się na dobry wynik tego głosowania.



Gdy ustępował Borys Jelcyn i na swego następcę namaszczał Władimira Putina, mówił, że Władimir Władimirowicz to jest człowiek, który będzie w stanie skonsolidować rosyjskie społeczeństwo i kontynuować reformy. Jelcyn miał wtedy rację?