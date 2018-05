Książę Harry i Megan Markle powiedzieli sobie sakramentalne „Tak” podczas ceremonii ślubnej w Windsorze. Przysięgi małżeńskie od pary odbierał abp Canterbury Justin Welby. Udział w ceremonii wzięło 600 osób, a miliony osób na całym świecie śledzą relacje z tego wydarzenia. Na Wyspach emocje sięgnęły zenitu!

Wielki dzień w Wielkiej Brytanii!

OGLĄDAJ TRANSMISJĘ VIDEO ZE ŚLUBU KSIĘCIA HARRY'EGO i MEGHAN MARKLE!



Książę Harry i Meghan Markle podczas ślubu /The Royal Family /YouTube

13:39

Książę Harry ogłoszeni mężem i żoną!



Książę Harry i Meghan Markle mężem i żoną! / The Royal Family / YouTube

13:37

Książę Harry i Meghan Markle złożyli przysięgę małżeńską i nałożyli sobie obrączki





Książe Harry i Meghan Markle powiedzieli sobie sakramentalne "Tak" / The Royal Family / YouTube

13:30

Książę Harry i Megan Markle / The Royal Family / YouTube

Książę Harry i Meghan Markle w trakcie ceremonii ślubnej.





13:22

Bp Michael Curry wygłasza emocjonalne kazanie podczas ceremonii ślubnej.



Bp Michale Curry wygłasza kazanie podczas ślubu / The Royal Family / YouTube

13:14

Ceremonia ślubna w kaplicy św. Jerzego / The Royal Family / YouTube

13:03

Po godzinie 13. rozpoczęła się ceremonia ślubna księcia Harry'ego i Meghan Markle! Ceremonię prowadzi abp Canterbury Justin Welby.

12:59

Megan Markle zmierza do kaplicy św. Jerzego.





Megan Markle zmierza do kaplicy św. Jerzego / OWEN COOBAN / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE / HANDOUT / PAP/EPA

Meghan Markle w sukni ślubnej. Zobacz zdjęcia!





12:49

Książę Harry i książę William w kaplicy św. Jerzego / The Royal Family / YouTube

12:40

Przed zamkiem w Windsorze zgromadziły się tłumy.



12:34

Według ekspertów, ślub i wesele ksiecia Harry’ego i Meghan będą kosztować 32 mln funtów.

12:19

W związku z książęcym ślubem w Windsorze wprowadzono bezprecedensowe środki bezpieczeństwa.





Policyjni snajperzy wokół Windsoru Press Association/x-news

12:06

Amerykański gwiazdor George Clooney wraz z żoną Amal, a także David Beckham i jego żona Viktoria - są wśród gości, którzy przybyli do Windsoru - informuje korespondent RMF FM Bogdan Frymorgen.

Idris Elba i Oprah Winfrey wśród gości książęcego ślubu Press Association/x-news

11:54

Brytyjska prasa entuzjastycznie skomentowała w sobotnich wydaniach ślub księcia Harry’ego i amerykańskiej aktorki Meghan Markle, podkreślając, że ich związek pokazuje zmieniającą się twarz współczesnej brytyjskiej monarchii. "Witamy w rodzinie!" - napisał dziennik "The Times". Tabloid "The Sun" z kolei zwrócił uwagę, że następca tronu, książę Karol zgodził się poprowadzić Meghan do ołtarza. "To, że przyszły król stanie przy ramieniu Meghan, wysyła jasny sygnał, że trafiła ona wprost do serca rodziny królewskiej" - napisano.





11:41

Radosna atmosfera w Windsorze. Dla ludzi zgromadzonych na ulicach zagrała orkiestra Band of The Irish Guards.

11:27

Polscy aktywiści walczący o prawa zwierząt postanowili obdarować Meghan Markle oryginalnym i symbolicznym prezentem. Do Londynu dotarła już z Podhala szmaragdowa etola ze sztucznego futra - informuje dziennikarz RMF FM Maciej Pałahicki.



11:01

Eleganckie damy w pięknych koktajlowych sukniach i oryginalnych kapeluszach oraz dżentelmeni w równie eleganckich uniformach zmierzają już na ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle - informuje korespondent RMF FM Bogdan Frymorgen.

Wśród tysięcy gapiów, którzy przyjechali do Winsdoru są także Polacy. Fajna impreza, ale szkoda, że nie jesteśmy zaproszenie do środka - mówi jeden z nich.

10:29

Książę Harry i Meghan Markle to 16. para biorąca ślub na Zamku w Windsorze.



10:02

Skandal nie jest dziś wykluczony. Może się coś wydarzyć, bo rodzina panny młodej, czyli Meghan Markle wyrażała się o niej nienajlepiej. Nie wiadomo do końca, czy na ślub przyjedzie ojciec panny młodej. Mam nadzieję, że nic jednak nie wydarzy się - mówi w rozmowie z RMF FM doktor Wioletta Wilk-Reguła, badaczka brytyjskiej kultury.



09:44

Ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle to nie tylko emocje dla samej pary książęcej, ale także dla całej Wielkiej Brytanii i wielu ludzi z różnych stron świata. Na ten ważny moment niektórzy czekają nawet od kilku dni, zajmując najlepsze miejsca na trasie przejazdu młodej pary.



09:31

Ściany Kaplicy św. Jerzego zostały przystrojone kwiatami.



09:17

Ujawniono nowe tytuły księcia Harry’ego i Meghan Markle. Jego Wysokość książę Sussex, hrabia Dumbarton i baron Kilkeel - to nowy tytuł księcia Harry'ego. Meghan Markle zostanie księżną Sussex.



09:09

Od godz. 9. rano na Zamku w Windsorze zjawiają się zaproszeni goście. Po trwającej godzinę ceremonii nowożeńcy przejadą ulicami miasta.



08:54

To są wydarzenia ciekawe, nawiązujące do kultury danego kraju - tak o książęcym ślubie w Windsorze mówił książę Jan Lubomirski-Lanckoroński - częściowo mieszkający w Wielkiej Brytanii - w programie "Gość Krzysztofa Ziemca" w RMF FM.



"Królowa Elżbieta uwielbia Harry’ego i mam wrażenie, że to był jeden z powodów, dla którego pobłogosławiła ten związek i dała zgodę. Myślę, że jest to bardzo pozytywne dla brytyjskiej monarchii, która jest coraz bardziej otwarta na różne środowiska" - stwierdził arystokrata.



Rodzinę Lubomirskich na ślubie księcia Harry'ego będzie reprezentował Alexi Lubomirski. Podczas ceremonii w Windsorze będzie robił zdjęcia.

08:42

W ramach odejścia od tradycji - dopuszczalnego ze względu na odległe miejsce Harry’ego w linii do tronu i status drugiego wnuka królowej - para młoda wybrała mniej formalną muzykę, która będzie towarzyszyła im w tym specjalnym dniu, sięgając m.in. po repertuar Etty James i Bena E. Kinga oraz gospel.

08:30

Przed zamkiem w Windsorze tłumy zebrały się już kilka dni temu. Wczoraj książę Harry i jego brat William wyszli na chwilę z zamku, by przywitać się i porozmawiać ze zgromadzonymi. Książę Harry został powitany gromkim okrzykiem: "Dużo szczęścia!"

08:00

Brytyjska królowa Elżbieta II i książę Filip spotkali się wczoraj z Dorią Ragland, matką amerykańskiej aktorki Meghan Markle. Jej ojciec, Thomas Markle nie przyjedzie na ślub, jest po operacji serca. Meghan do ołtarza poprowadzi książę Karol.



07:30

Ceremonia ślubna rozpocznie się o godz. 12:00 (13:00 czasu polskiego).

Ślub z udziałem 600 zaproszonych gości odbędzie się w kaplicy św. Jerzego w Windsorze, o wiele mniejszej od Opactwa Westminsterskiego, w którym w 2011 roku starszy brat Harry'ego, książę William brał ślub z Kate Middleton w obecności licznie przybyłych przywódców państw.

Na ślubie księcia Harry'ego nie będzie raczej polityków i światowych przywódców, lecz osoby utrzymujące bezpośrednie kontakty z narzeczonymi.

Według szacunków, ceremonię będzie oglądało na żywo w telewizji nawet kilkanaście milionów Brytyjczyków i kolejne setki milionów osób na całym świecie. Firma doradcza Brand Finance oceniła, że wydarzenie przyniesie brytyjskiej gospodarce nawet około miliarda dodatkowych przychodów, głównie w branży turystycznej i zyskach dla wizerunku kraju.



