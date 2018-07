"Prezydent robi bardzo dużo, żeby coś zrobić i nic nie zrobić" - tak sytuację wokół Sądu Najwyższego ocenił Paweł Kowal w Rozmowie w samo południe w RMF FM. Były wiceminister spraw zagranicznych wyjaśnił też, co jego zdaniem spowodowało spór Polski z Komisją Europejską. „Rząd przyspiesza scenariusze dla niego samego niekorzystne (…). Dlaczego tak się dzieje? Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć” – stwierdził. I dodał, że „mocne wejście instytucji wspólnotowych w sprawy wewnętrzne państwa zostało spowodowane błędami politycznymi po polskiej stronie”. Gość Marcina Zaborskiego odniósł się też do nowelizacji ustawy o IPN. „Największym sukcesem ze strony polskiej było wpisanie do nowelizacji antypolonizmu, który nie funkcjonuje w analizie naukowej” - stwierdził. Pytany o to, czy wziąłby udział w negocjacjach dotyczących ukraińskiego wątku w ustawie o IPN, odpowiedział: „To jest kwestia szacunku do własnego państwa. Szczerze można powiedzieć, że mnie opinia strony ukraińskiej nie interesuje (…). Uważam, że ta kwestia powinna zostać rozwiązana jednostronnie”.

