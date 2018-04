„Dobrze, że prezydent pochylił się nad ustawą degradacyjną i pokazał swoją postawą, że jako zwierzchnikowi sił zbrojnych los żołnierzy jest bliski jego sercu” – tak Monika Jaruzelska komentuje zapowiedź prezydenta Andrzeja Dudy wznowienia prac nad ustawą. Zdaniem córki generała Wojciecha Jaruzelskiego, jesteśmy świadkami kolejnego etapu walki o wpływy między prezydentem a Ministerstwem Obrony Narodowej. „Bardzo prezydentowi współczuję. Jest postawiony w bardzo trudnej sytuacji” – powiedziała Monika Jaruzelska, Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Monika Jaruzelska / Radek Pietruszka / PAP

Wideo youtube

Krzysztof Ziemiec, RMF FM: Witamy ze studia w Warszawie. Monika Jaruzelska, jest naszym gościem. Witam panią serdecznie w ten piękny, sobotni poranek.



Monika Jaruzelska: Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu.



Cieszy panią decyzja prezydenta w sprawie ustawy degradacyjnej? To weto?



Wie pan, przede wszystkim najmniej są ważne tutaj moje uczucia.



No ale była pani zainteresowana. Bardzo.



Byłam zainteresowana, ale powiedziałabym , że to jest dopiero pierwszy etap. Mogę powiedzieć, że to dobrze, że pan prezydent pochylił się nad tą ustawą, że pokazał swoją postawą, jako zwierzchnik sił zbrojnych, że jest mu los żołnierzy, wojska, bliski jego sercu...



Choć powiedział, że ustawy nie wyrzuca do kosza, tylko będzie cały czas nad nią pracował.



I dlatego powiedziałam, że tu moje uczucia nie mają nic do rzeczy, to jest raz. Ale dwa, że pełny komentarz do tej ustawy będziemy mogli powiedzieć wtedy, kiedy sprawa zostanie zamknięta. Oczywiście sprawa dotyczy wojska, ale tak naprawdę istotniejsza, jeżeli popatrzymy na to od strony tego, co tu się zakulisowao dzieje, jest właściwie już trwająca od prawie początku, walka miedzy Pałacem Prezydenckim a MON. Bo wcześniej obserwowaliśmy to samo. Walkę o wpływy nad wojskiem miedzy panem prezydentem a ministrem Macierewiczem. Wydaje się, że po zwycięskiej walce pana prezydenta, znowu zaczyna się sytuacja konfliktowa między nowym ministrem obrony a prezydentem. Wiec to jest też trochę taka walka o wpływy.



Wkrótce cała treść rozmowy