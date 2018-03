Posiedzenie Sejmu jest w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, że to się uda przeprocedować, żeby KRS zaczął pracę – tak o najnowszym projekcie autorstwa posłów PiS w sprawie zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jarosław Sellin. „Niezwoływanie KRS jest obstrukcją, paraliżem istotnej części władzy państwowej w Polsce” – uważa wiceminister kultury. „Można podejrzewać ze względu na pewne zaangażowanie polityczne pani Gersdorf, że nie ułatwiałaby kontynuowania tej reformy. W związku z tym trzeba tę sytuację naprawić” – mówi gość Mariusza Piekarskiego.

Wideo youtube

Mariusz Piekarski, RMF FM: Zacznijmy od najświeższej rzeczy. Prawo i Sprawiedliwość właśnie złożyło w Sejmie poselski projekt dot. KRS-u. To prezes Trybunału Konstytucyjnego ma zwoływać posiedzenie KRS-u, a nie I Prezes Sądu Najwyższego. Nacisnęła na odcisk PiS-owi pani prezes Gersdorf?

Jarosław Sellin: Krajowa Rada Sądownictwa jest ważnym organem w ustroju polskiego sądownictwa. Opiniuje np. kandydatów na asesorów - do 25 marca trzeba zaopiniować ponad 80 kandydatów. Niezwoływanie KRS-u jest obstrukcją, jest paraliżem istotnej części władzy państwowej w Polsce.

Ale pani profesor Gersdorf mówi, że zrobi to zgodnie z przepisami. Rozumiem, że te przepisy się zaraz zmienią i już nie będzie miała nic do powiedzenia.

Można podejrzewać, ze względu na pewne zaangażowanie polityczne, które widzieliśmy w ostatnich latach pani prezes Gersdorf, jeśli chodzi o opór wobec koniecznych i ważnych reform w wymiarze sprawiedliwości przez nas dokonywanych - obecność na manifestacjach politycznych, spotykanie się z politykami itd. - że nie ułatwiałaby kontynuowania tej reformy. W związku z tym, skoro...

Trzeba ją wykreślić?

Skoro takie sygnały się pojawiły, trzeba tę sytuację naprawić.

Jak szybko będziecie chcieli ten projekt przyjąć?

Posiedzenie Sejmu jest w przyszłym tygodniu - mam nadzieję, że to się uda przeprocedować, żeby KRS po prostu zaczął prace.

Panie ministrze, były nagrody w Ministerstwie Kultury w 2018 roku?

Nie, nie było.

Bo w kancelarii premiera były.

Wiem, minister Dworczyk to już tłumaczył.

I przepraszał.

Przepraszał, prosił o wybaczenie.

Żal, że w Ministerstwie Kultury nie było?

Nie no...

Koledzy w kancelarii premiera...

Trochę ze złośliwym uśmieszkiem pan to pytanie zadaje.

Kiedy wydawało się, że sprawa nagród powoli przycicha, tych nagród przyznawanych przez panią premier Szydło, okazuje się, że te nagrody były także w tym roku - za premiera Morawieckiego. Choć mówił: "nie będzie nagród". Były.

Taka była intencja i taka była wola taka premiera. Sam byłem na posiedzeniu rządu akurat w zastępstwie premiera Glińskiego, kiedy pan premier Morawiecki właśnie tę wolę komunikował.

I nie wiedział, że w jego kancelarii przyznawane są nagrody w tym czasie?

Wie pan, bardzo często jest tak niestety w pracy ministra, że tyle dokumentów jest do podpisywania, że widocznie jakieś przeoczenie nastąpiło. Ta wola nie została w tym przypadku do końca wykonana. Ale nagród nie będzie, tak jak pan premier zapowiedział.

Dziś po Warszawie Platforma Obywatelska woziła billboardy z wielkimi napisami "Oddajcie nagrody!" wzywające ministrów PiS-u, by zwrócili nagrody przyznane w ubiegłym roku. Pan zwróci?

Kontrpropozycją może być jeżdżenie z billboardami po całym kraju, żeby zapytać polityków Platformy, gdzie jest 800 miliardów złotych, które z VAT-u wyciekły, gdzie są pieniądze z OFE, które zabrali Polakom i nie wiadomo, gdzie te pieniądze się pojawiły, gdzie są pieniądze z Polskiej Żeglugi Morskiej - 300 milionów...

Czyli nagrody należały się - zwracać ich nie zamierzamy.

... pod ich władzą zostały zdefraudowane, itd., itd. Mnóstwo afer, które w tym czasie były, które teraz wyjaśniamy... Warto by było, żeby jednak Platforma biła się we własne piersi i wyjaśniła, gdzie pieniądze publiczne nieporównywalne z tym, wokół czego oni robią awantury, gdzie te pieniądze są. Dlaczego one nie służyły dobrej polityce społecznej dla Polaków.

Ale wybrzmiewają te hasła pani premier Szydło: praca, pokora, służba. A tu premie, nagrody. Dlatego te billboardy, stąd to pytanie.

Wie pan, to są pytania do pani premier Szydło, ale też bez wątpienia, gdyby chcieć to uczciwie oceniać to pracowitość tego rządu na pewno jest inna niż pracowitość rządów Platformy Obywatelskiej.

Czyli należy się? Należało się?

Ja uważam osobiście, że ze względu na to, że tą częścią budżetu państwa, jaką są pieniądze dla władzy, rządzą bardziej tabloidy niż politycy, niż władza, to trzeba z tym uważać. Trzeba się nastawiać, że jeśli się idzie do polityki to w przeciwieństwie do innych sfer życia np. sfer biznesowych albo kierowania instytucjami pozapolitycznymi, trzeba się nastawić na życie na przyzwoitym poziomie, ale w porównaniu z tamtymi obszarami skromniejsze. Jednak polityka to jest służba przede wszystkim.



Wkrótce pełny tekst rozmowy