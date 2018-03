"Myślę, że 10 kwietnia to rodziny odsłonią pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. One są najbardziej powołane do tego, żeby być w centrum uwagi” – mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin. „Sama uroczystość odsłonięcia będzie elementem państwowych uroczystości, całe uroczystości organizuje minister kultury i dziedzictwa narodowego. To nie będzie wielka uroczystość, będzie jedno czy dwa przemówienia” – zapewnia gość Marcina Zaborskiego. Chciałbym, żeby tak było – tak Sasin odpowiada na pytanie o ewentualne wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego.

Marcin Zaborski: Kto 10 kwietnia odsłoni pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej?

Jacek Sasin: Myślę, że będą to rodziny tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem. One są najbardziej powołane do tego, żeby być w centrum uwagi i dokonać aktu odsłonięcia.

Czy to będą oficjalne państwowe uroczystości?

Całe uroczystości 10 kwietnia są uroczystościami państwowymi. W te uroczystości wpisuje się również odsłonięcie pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej...

A tę uroczystość kto zorganizuje?

...chociaż sam pomnik został zbudowany, sfinansowany przez Społeczny Komitet, czyli nie państwo tej inwestycji dokonuje - bo ten pomnik jeszcze powstaje. Ale rzeczywiście sama uroczystość odsłonięcia będzie elementem państwowych uroczystości.

I te uroczystości państwowe kto organizuje, jeśli chodzi o odsłonięcie pomnika?

Całe uroczystości państwowe organizuje minister kultury i dziedzictwa narodowego - jest jako organ wskazany do organizowania tych uroczystości i wszystkich uroczystości tego dnia. Natomiast Społeczny Komitet tutaj ma swój udział, jeśli chodzi o samo zorganizowanie odsłonięcia pomnika. My w porozumieniu z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego tę uroczystość przygotowujemy. To zresztą nie będzie jakaś wielka uroczystość, nastąpi samo odsłonięcie, myślę, że będzie jedno lub dwa wystąpienia czy przemówienia...

Czyje?

Nie chciałbym o tym mówić, bo uzgadniamy to jeszcze z tymi, którzy mają występować.

Czy prezes Jarosław Kaczyński będzie przemawiał przed pomnikiem przy okazji jego odsłonięcia?

Chciałbym, żeby tak było - jako Społeczny Komitet chcielibyśmy, żeby tak było - w końcu Jarosław Kaczyński jest bratem śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego...

Czy inni liderzy polityczni będą mogli zabrać głos w tym miejscu, w tym czasie?

Panie redaktorze, jeśli do tego pan zmierza... Jarosław Kaczyński w tym miejscu akurat nie będzie liderem politycznym, tylko będzie jednym z przedstawicieli rodzin tych, którzy zginęli. Nie zamierzamy doprowadzić do sytuacji, żeby tam były polityczne wstąpienia...

Ale jeśli inne rodziny poproszą o to, żeby w ich imieniu zabrał głos któryś z liderów politycznych - to będzie możliwe?

Nie liderzy polityczni. Jeśli ktoś z członków rodzin będzie chciał wystąpić, to oczywiście będziemy próbowali takie wystąpienie, takie oczekiwanie wpisać w te obchody. Podkreślam jeszcze raz: pan prezes Jarosław Kaczyński w tym miejscu nie będzie liderem politycznym - będzie przede wszystkim bratem śp. prezydenta, czyli członkiem rodzin - tak jak inni, którzy - mam nadzieję - przyjdą i ponad podziałami, ponad różnicami, bo przecież wśród rodzin tych, którzy zginęli w Smoleńsku, też takie podziały występują...

A ktoś został już zaproszony na te uroczystości?

Będziemy oficjalnie zapraszać rodziny...

Wszystkie?

...kierować do wszystkich - nie wiem, czy będziemy w stanie do wszystkich dotrzeć, tym bardziej, że "rodzina" to jest szerokie pojęcie - do tych najbliższych, do których będziemy w stanie ustalić adresy, kontakty, będziemy bezpośrednie zaproszenia kierować. Niezależnie - podkreślam - od tego, jaką partię wspierają, jakie mają poglądy, w jaki sposób się wypowiadali przez ostatnie osiem lat. Chcemy, żeby ta uroczystość była uroczystością, która wszystkie rodziny tych, którzy zginęli, połączy.

Czy prezydent miasta Hanna Gronkiewicz-Waltz będzie zaproszona na te uroczystości?

Podjęliśmy decyzję, żeby nie kierować specjalnych zaproszeń do polityków. Chcemy zaprosić rodziny, natomiast oczywiście ta uroczystość będzie otwarta dla wszystkich tych, którzy będą chcieli przyjść i uczcić pamięć tych, którzy w Smoleńsku zginęli - także dla polityków, także dla samorządowców. (...)