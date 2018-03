Platforma Obywatelska stoi murem za Hanną Gronkiewicz-Waltz. "To świetny prezydent Warszawy, kto wie, czy nie najlepszy w ciągu ostatnich 70 lat" – mówi Jan Grabiec, rzecznik PO, gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. "Pani prezydent sama jest profesorem prawa, uznała, że nie wypada jej stawać przed magistrem, który nie bardzo na prawie się zna" – tak Grabiec komentuje fakt, że Hanna Gronkiewicz-Waltz po raz kolejny nie stawiła się przed komisją weryfikacyjną ds. reprywatyzacji, kierowaną przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. "Oczywiście dla Platformy byłby lepiej, gdyby pani prezydent przyszła na to spotkanie i wyłożyła zasady prawa, dotyczące reprywatyzacji pani magistrowi Jakiemu" – dodał. Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji - jego zdaniem - "jest teatrem, przedstawieniem politycznym, który organizuje Patryk Jaki". "Mamy do czynienia ze spektaklem politycznym. Pan minister Jaki wolałby grillować Hannę Gronkiewicz-Waltz, niż pomagać lokatorom" – dodał.

