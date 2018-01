Poniedziałek 15 stycznia będzie ostatnim dniem pracy sędziego Dariusza Zawistowskiego w charakterze przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. W przeddzień rozpoczęcia obowiązywania nowej ustawy sądowej prawnik zrezygnuje z funkcji - jest to protest przeciwko przepisom przeforsowanym przez PiS.

Robert Mazurek: Jutro kończy się kadencja Krajowej Rady Sądownictwa. Czy to oznacza, że kończą się wraz z nią wolne sądy w Polsce?

Sędzia Barbara Piwnik: W moim głębokim przekonaniu nie, ale wiem, że to jest w jakimś sensie moje zdanie odrębne.

No właśnie, chyba bardzo odrębne, bo w proteście przeciwko temu rozwiązaniu rezygnuje z przewodniczenia Krajowej Radzie sędzia Dariusz Zawistowski. Wielkie autorytety prawnicze, wśród nich pan profesor Strzembosz, mówią, że to jest właściwie zamach na wolne sądy, że to już koniec.

Radziłabym wszystkim, którzy chcą na ten temat dyskutować, żeby najpierw wczytali się, że tak powiem, w rozwiązania ustawowe. A dlatego o tym mówię, że wkrótce sędziowie będą podejmować decyzje o swojej zgodzie na kandydowanie do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Mało tego, w tej ustawie określono pewne oczekiwania czy też wymogi związane z osobą sędziego, który będzie kandydował, kładąc między innymi nacisk na dorobek orzeczniczy i tak dalej.