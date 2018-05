„Policyjny nos zdecydowanie mówi mi, że coś tu brzydko pachnie. Branża śmieciowa zawsze była zagrożona różnymi przestępstwami i te ostatnie pożary to efekt tego, że nikt specjalnie nie kontroluje tego obszaru. Państwo słabo dostrzega ten problem (…) Jest wiele patologii wymagających większej kontroli ze strony instytucji państwowych” - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM gen. Adam Rapacki, komentując serię pożarów w składowiskach śmieci. „Tutaj (w celu zwalczenia mafii śmieciowej – Red.) muszą połączyć siły różne instytucje – w tym cały pion ochrony środowiska, potrzebne jest mu wsparcie ze strony policji i Inspekcji Transportu Drogowego. Inspekcja Ochrony Środowiska jest słabym podmiotem. (…) Urzędnicy często się obawiają kontrolować – (…) po drugiej stronie mają osiłków, często bandytów” – stwierdził były zastępca Komendanta Głównego Policji i były wiceszef MSWiA. Zapytany o sposób zorganizowania „mafii śmieciowej” gen. Rapacki odpowiedział: „Nie sądzę, by to były elementy połączonego działania, lecz grupy zdecentralizowane w podobny sposób popełniający przestępstwa”.

Marcin Zaborski, RMF FM: Generał Adam Rapacki, były zastępca Komendanta Głównego Policji i były wiceszef MSWiA. Dzień dobry.



Gen. Adam Rapacki: Dzień dobry.



Jeśli dzień po dniu wybucha pożar na kolejnym, i jeszcze kolejnym wysypisku śmieci, najpierw myśli pan sobie: "O tak, zaczęły się upały" czy jednak policyjny nos każe panu pomyśleć, że coś tu brzydko pachnie?



Zdecydowanie policyjny nos mówi, że tu brzydko pachnie.



Mamy problem z mafią śmieciową?



Branża śmieciowa była zawsze tą branżą zagrożoną różnego rodzaju przestępstwami, oszustwami, wyłudzeniami, sprowadzaniem nielegalnym śmieci, wyłudzaniem pieniędzy z tego tytułu... I te dzisiejsze pożary to niewątpliwie efekt tego, że specjalnie nikt nie kontroluje tego obszaru. Że jest wiele dróg w zakresie systemowego uporządkowania...



To znaczy, państwo jest ślepe? Nie dostrzega tego problemu?Tak, państwo słabo dostrzega ten problem. Ten problem jest złożony, bo to będą kwestie związane z nielegalnym przywozem śmieci, ze składowaniem tych śmieci i pobieraniem opłat. To będą problemy związane z pozorowanym recyklingiem, przetwarzaniem śmieci, a de facto często te śmieci szły do jakichś wykopalisk, żwirowisk czy były wprost palone. To będą również przekręty w deklarowaniu pewnego poziomu recyklingu śmieci, a de facto wyłudzaniu w ten sposób pieniędzy. To jest cały obszar patologii, która wymaga zdecydowanie większej kontroli ze strony instytucji państwowych.



Już kilka lat temu o tych patologiach dziennikarz śledczy Bertold Kittel napisał książkę. Książkę o tym, jak mafia zarabia na śmieciach. Czy pan, jako minister, zetknął się rzeczywiście z tym problemem w resorcie spraw wewnętrznych?



No z tym problemem stykałem się jako policjant, milicjant nawet, prowadziłem kiedyś takie sprawy związane z obrotem surowcami wtórnymi - wtedy makulaturą, złomem. Spotykałem się z tym również biznesowo, patrząc jak niektóre firmy dające niższe stawki za odbiór śmieci od miasta świadomie wiedziały, że nie będą w stanie za te pieniądze przetworzyć tych śmieci, poddać je recyklingowi, a że te śmieci będą wywożone gdzieś tam po cichu do dołów i wrzucane, zanieczyszczając środowisko. Więc problem nie jest nowy, ale problem, który rzeczywiście wymaga systemowego uporządkowania.



No tak, ale czy policja ma skuteczne narzędzia, żeby walczyć z mafią śmieciową?



W pierwszej kolejności nie tyle policja, co Inspekcja Ochrony Środowiska. Jest do tego specjalnie powołana instytucja...



Tak, tak, ale dzisiaj słyszę szefa MSWiA, który mówi: Poprosiłem i strażaków i policjantów, żeby swoje pomysły przedstawili na rozwiązania prawne, żeby oni też włączyli się w takie działania.

"Policja marnuje pieniądze dając nadmierne siły na zabezpieczenie pokojowych imprez ‘na wszelki wypadek’" - mówił w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM gen. Adam Rapacki. "Flagowy rządowy projekt komisariatu w każdej gminie jest totalnym marnotrawstwem pieniędzy. W gminie ma być policja wtedy, kiedy jest potrzebna, kiedy jest interwencja, a nie po to, żeby stał budynek, w którym nie ma policjanta. Bo pracuje w nim dwóch plus komendant i akurat jeden na urlopie, drugi w domu na wolnym, a trzeci gdzieś poszedł" - tłumaczył były zastępca Komendanta Głównego Policji.

Marcin Zaborski pytał naszego gościa również o kwestie związane z oprawą meczową na stadionach. "PZPN powinien jednoznacznie określić, że race są zabronione" - stwierdził były wiceszef MSWiA. Podkreślał, że w służbach porządkowych znajdują się też "leśni dziadkowie". "Często są niezorientowani. Kluby powinny stawiać im wyższe wymagania" - stwierdził Rapacki.