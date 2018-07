„Nie wybieram się protestować przed gmach Sądu Najwyższego”- powiedział w Rozmowie w samo południe w RMF FM sędzia KRS Jarosław Dudzicz. Pytany o to, jakim sposobem można skrócić kadencję Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na podstawie ustawy, odpowiadał: „Czym innym jest kadencja Prezesa Sądu Najwyższego, a czym innym stan spoczynku”. Sędzia podkreślił, że jego zdaniem prof. Gersdorf nie może być I prezesem SN, ale jest to związane „nie ze skróceniem kadencji, a z tym, że przechodzi w stan spoczynku”. Gość Marcina Zaborskiego odniósł się również do kwestii badania przez Komisję Europejską stanu praworządności w Polsce. Uznał, że działania KE nie będą miały wpływu na pracę KRS. „Nie widzę bezpośredniego przełożenia na pracę Krajowej Rady Sądownictwa” – stwierdził.

