Gościem kolejnej odsłony Post Scriptum jest Lech Nikolski. W rozmowie z byłym posłem SLD i byłym szefem gabinetu premiera Leszka Millera wracamy do jednego z największych skandali XXI wieku w polskiej polityce – afery Rywina. "Dlaczego Lew Rywin został skazany?" – pyta swojego rozmówcę Marcin Zaborski. Rozmawiamy o kulisach tamtej sprawy, upadku rządów lewicy i "grupie trzymającej władzę". To Lech Nikolski odpowiadał za przeprowadzenie z powodzeniem referendum akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej w 2003 roku. Jak wyglądała jego walka o to, by Polacy powiedzieli "tak" mariażowi z Brukselą? Czy denerwował się w dniu ogłoszenia wyników głosowania decydującego o przyszłości naszego kraju?

REKLAMA