"Potrzebna jest pilna korekta ustawy o IPN" – Jacek Czaputowicz zgadza się w tej kwestii z Jarosławem Gowinem. "Pan wicepremier Gowin spotyka się z politykami w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu i zdaje sobie sprawę z tego, że ta decyzja jest potrzebna, bowiem jest ciągle pewna nieufność, zaniepokojenie tą sytuacją" – dodał minister spraw zagranicznych, Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. "W stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem jest to problem. Pewną decyzję tutaj należy podjąć" – podkreślał szef polskiej dyplomacji. "To była nieszczęśliwa wypowiedź. Myślę, że to był skrót myślowy i mogło to wynikać z niezbyt pełnej jeszcze wiedzy dotyczącej sytuacji, która ma miejsce w Polsce" – tak Czaputowicz skomentował słowa Georgette Mosbacher, która stwierdziła w trakcie przesłuchania przed amerykańskim Senatem, że Polska jest odpowiedzialna za falę antysemityzmu w Europie. "Chcę powiedzieć wyraźnie. Nie można łączyć ustawy o IPN ze wzrostem antysemityzmu, bo czegoś takiego nie ma w Polsce. Raczej ustawa amerykańska JUST ACT, która chce uprzywilejować grupę obywateli polskich, w tym wypadku żydowskiego pochodzenia, ponad innych Polaków może spowodować wzrost niechęci" – powiedział Jacek Czaputowicz.

