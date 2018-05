Tomasz Komenda niesłusznie przesiedział w więzieniu 18 lat. Jak do tego doszło?” Trzeba się zastanowić nad tym, jak były zbierane dowody. Były trzy niby mocne dowody: odcisk szczęki na piersi zabitej dziewczyny, badanie śladów zapachowych i badanie czapki, gdzie miał być włos Tomasza Komendy. Wszystkie były całkowicie błędne” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM adwokat Tomasza Komendy mec. Zbigniew Ćwiąkalski. Były minister sprawiedliwości zaznacza, że będzie walczył o odszkodowanie dla mężczyzny, choć przyznaje, że tego nie da się przeliczyć na pieniądze. „Do tej pory za krótszy okres czasu wypłacono 3 miliony zł” – mówił. Przyznaje, że Komenda miał ciężkie życie w więzieniu. „Opowiadał mi, że był bity przez współwięźniów na spacerniaku, a Służba Więzienna odwracała głowę i udawała, że nie widzi. To nie jest zachowanie, które można by akceptować” – zaznaczył Ćwiąkalski. „On nie miał dowodu osobistego, nikt mu nie pomógł. wielokrotnie zwracał się z prośbą o okulary, bo okazało się, że miał wadę wzroku. Też mu tego nie umożliwiono” – mówił. Mecenas sam wspomina, że trudno mu nie zaangażować się emocjonalnie w całą sprawę. „Trudno się nie wzruszyć, kiedy ma się przed sobą człowieka, który całe swoje młode życie spędził w więzieniu i w jakiś sposób ta krzywda pozostanie. Tego się nie da do końca życia wymazać (…) Wzruszające jest jednak to, że rodzina jest dla niego ciepła i nigdy go nie opuściła” – mówił gość Marcina Zaborskiego.

