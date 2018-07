To było spotkanie godne finału! Belgia na stadionie w Kazaniu wygrała z Brazylią 2:1 i to ona zagra w półfinale mistrzostw świata z Francją. Do przerwy „Czerwone Diabły” prowadziły 2:0 po samobójczej bramce Fernandinho, i golu Kevina De Bruyne. Bramkę dla „Canarinhos” zdobył Renato Augusto.

Tak padła pierwsza bramka dla Belgii /TATYANA ZENKOVICH /PAP/EPA

REKLAMA