„Jestem zaskoczony, rzeczywiście przedziwna sprawa” - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Senatu Adam Bielan, pytany o prowokację z udziałem rosyjskiego dziennikarza Arkadija Babczenki. Wczoraj informowano, że został zamordowany, dziś niespodziewanie pojawił się na konferencji prasowej w towarzystwie ukraińskich służb specjalnych. „Wydaje mi się, że rosyjskie służby miały motyw. (…) są bezwzględne dla opozycyjnych dziennikarzy” - mówił Bielan. Dopytywany przez Marcina Zaborskiego o to, jak powinien zareagować Zachód jeśli potwierdzi się, że za zorganizowaniem zamachu na Babczenkę stoi Rosja, powiedział: „Zachód powinien być zjednoczony i powinien uderzyć tam, gdzie Rosjan, a szczególnie prezydenta Putina, zaboli najbardziej, czyli w system finansowy”.

Wideo youtube

Marcin Zaborski, RMF FM: Z nami wicemarszałek Senatu Adam Bielan, dzień dobry.



Adam Bielan: Dzień dobry.



No i na początek nazwisko powtarzane przez światowe media: Arkadij Babczenko to rosyjski dziennikarz opozycyjny. Wczoraj usłyszeliśmy, że został zastrzelony w Kijowie, a dzisiaj zobaczyliśmy go na konferencji prasowej, gdzie mówił, że świętuje dzisiaj kolejne narodziny. No nawet tak doświadczony polityk jak pan, musi być zaskoczony.



Jestem zaskoczony, bo rzeczywiście przedziwna sprawa... Dzisiaj przedstawiciele SBU, czyli Służby Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowali, że to była mistyfikacja, żeby złapać zleceniodawców i osób, które przyjęły to zlecenie.



Oni wskazują, że to rosyjskie służby chciały zabić Babczenkę. Komu pan tutaj wierzy?

No, wydaje mi się, że rosyjskie służby miały motyw, a ponieważ wiemy, jak działają rosyjskie służby choćby po sprawie Skripala, po sprawie w Salisbury w Wielkiej Brytanii, po sprawie Litwinienki, wiemy, ilu panu kolegów po fachu, dziennikarzy w Rosji, zginęło w ciągu ostatnich 18 lat rządów nie powiem już kogo, jakiego prezydenta. Wiemy, że rosyjskie służby specjalne są bezwzględne dla opozycyjnych dziennikarzy.





Wkrótce cała treść rozmowy