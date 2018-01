Ekipa ratunkowa z Francuzką Elisabeth Revol dotarła do obozu C1 na wysokości ok. 4800 m. Stamtąd zabrał ich śmigłowiec, który zmierza teraz do Skardu. Niestety, w związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi wstrzymano akcję ratowania Tomasza Mackiewicza, który znajduje się prawdopodobnie na wysokości ok. 7200 m.

Nanga Parbat /W. Daffue /PAP/EPA

REKLAMA