Ekipa ratunkowa z Francuzką Elisabeth Revol opuściła już szczyt Nanga Parbat. Kobieta z odmrożeniami ma trafić do szpitala w Islamabadzie. Niestety, w związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi wstrzymano akcję ratowania Tomasza Mackiewicza, który znajduje się prawdopodobnie na wysokości ok. 7200 m.

13:34

Francuska agencja AFP chwali polskich himalaistów. Dziennikarze zwracają uwagę na to, że polska ekipa bez lin poręczowych i nocą pokonała 1200 metrów bardzo trudnej drogi. Nikt wcześniej nie dokonał takiego wejścia - mówi pakistański alpinista Karim Shah. Większości osób zajmuje to dwa lub trzy dni, a im się udało to zrobić w osiem godzin, w ciemności - dodał.

W opinii Pakistańczyka to "bezprecedensowa w historii himalaizmu akcja ratunkowa".

13:22

Janusz Majer wspomina Tomasza Mackiewicza. Spędził tam siedem tych zim ucząc się tej góry (Nanga Parbat - przyp.red.) (...) I spełniło się chyba to jego marzenie, bo Revol mówi, że byli na szczycie, ale cena, jaką zapłacił za to, jest straszna - mówił w rozmowie z reporterem RMF FM Marcinem Buczkiem.

Był postacią niezwykle barwną. Żył w sposób, w jaki większość naszego społeczeństwa by nie potrafiła. I chyba też to jego odejście odbyło się w takim stylu, jak całe jego życie - mówi alpinista.

13:19

Elisabeth Revol wylądowała już w Islamabadzie. Na lotnisku przywitał ją ambasador Francji.



12:27

Ja myślę, że oprócz odmrożeń Eli tam więcej nie ucierpi. Wystartował śmigłowiec z Islamabadu ma inne lotnisko niedaleko od Skardu. Tam nasi piloci, którzy podjęli całą piątkę wysadzili Revol i ona dalej leci do Islamabadu do szpitala, a koledzy do Skardu - mówił w rozmowie z RMF FM Krzysztof Wielicki.



12:25

11:54

Byli dobrze zaaklimatyzowani, są szybcy. Zrobili robotę i tyle - tak Krzysztof Wielicki komentuje w RMF FM wyczyn polskich himalaistów na Nanga Parbat.



11:04

Akcja jest zakończona, bo akurat znowuż pogoda się ewidentnie na Nanga popsuła. Mówiłem już o tym, że już dzisiaj wiał tam wysoko wiatr z ogromną prędkością, wieczorem ma zacząć padać śnieg, nocą ma przyjść nawet burza śnieżna, także nastaną tam warunki takie, gdzie nikt nie będzie w stanie działać na Nanga Parbat. Można powiedzieć, że Tomek tam został - mówił naszemu dziennikarzowi Marcinowi Buczkowi szef Polskiego Himalaizmu Zimowego Janusz Majer.

Nie ma szans, by w tych warunkach ktokolwiek do góry poszedł - dodał.

10:29

Przyjaciel Elisabeth Revol Ludovic Giambasi dziękuje wszystkim zaangażowanym w akcję ratunkową. Myślimy o Tomku, który pozostanie na zawsze wpisany w historię Nanga Parbat i całego świata - napisał na Facebooku.

10:20

Ekipa ratunkowa z Elisabeth Revol już na pokładach śmigłowców. Udało się zejść do helikoptera, który czekał na niższej wysokości (nie mógł podlecieć wyżej z powodu warunków). Lecą do Skardu - napisał na Facebooku Janusz Gołąb.



09:55

Francuskie media chwalą polskich himalaistów i zaznaczają, że dalsza akcja ratunkowa mogłaby się skończyć tragicznie. Internauci z kolei proponują, by Macron odznaczył Polaków.



09:00

Helikoptery już są w drodze.





07:46

Najnowsze bardzo dobre informacje są takie, że zespół jest już cały, czyli Adam, Denis razem z Elisabeth dotarli z Piotrkiem i Jarkiem i wszyscy są w obozie tym pierwszym na wysokości 4850 m. Z informacji, które mamy wszyscy są cali i zdrowi, w związku z tym Piotrek Tomala napisał: "Jest dobrze". Teraz jest oczekiwanie na śmigłowiec, który powinien pojawić się lada moment, pewno godzina-dwie maksymalnie - mówił RMF FM Tomasz Leksiński, rzecznik narodowej zimowej wyprawy na K2.

Brawurowa akcja ratunkowa, absolutnie czegoś takiego w historii nie widzieliśmy. Wielkie poruszenie w narodowej zimowej wyprawie spod K2, żeby ruszyć na tą akcję, bieg dwóch himalajskich maszyn - Denisa i Adama - po Elisabeth - komentuje Leksiński całą akcję.

I niestety, to smutna wiadomość, że warunki pogodowe uniemożliwiły dalszą akcję ratunkową i działanie w stronę Tomka Mackiewicza - mówił rzecznik w rozmowie z naszym dziennikarzem Michałem Rodakiem.

07:29

Adam Bielecki, Denis Urubko i Elizabeth Revol dotarli do obozu C1, na wysokości ok. 4800 m. Czekają na helikopter.



07:22

Ok. godz.3 nad ranem czasu polskiego zespół z Revol zaczął schodzić. Z obozu 1 Jarek i Piotr ruszyli do góry by pomóc w sprowadzaniu Eli. Piotrek Tomala pisze: jest dobrze. Helikopter powinien pojawić się o 9 czasu polskiego - napisał na Twitterze rzecznik wyprawy na K2 Michał Leksiński.

07:01

Ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne, nie ma już żadnych szans na akcję ratunkową po Tomasza Mackiewicza, który znajduje się na Nanga Parbat na wysokości około 7200 m - mówił w rozmowie z PAP kierownik komitetu organizacyjnego narodowej wyprawy na K2 Janusz Majer.

06:30

Bielecki i Urubko kilka godzin temu rozpoczęli z Revol schodzenie z obozu drugiego na 6100 m do obozu pierwszego na 4850 m. Będą miele wiele trudności - Francuzka ma odmrożone ręce i nogi.

Akcja ratunkowa Tomasza nie jest możliwa - z powodu pogody i wysokości wystawiłaby życie ratowników na skrajne niebezpieczeństwo. To straszna i bolesna decyzja. Płaczemy - przekazał za pośrednictwem Facebooka francuski wspinacz i przyjaciel Elisabeth Revol, Ludovic Giambiasi. Rzecznik wyprawy na K2 Krzysztof Wielicki powiedział, że himalaiści "nie przekazali żadnej informacji na ten temat, a nie chcę spekulować".

Mackiewicz po raz siódmy podjął próbę zdobycia zimą Nanga Parbat, a Revol po raz czwarty. Tym razem wyruszyli we dwójkę, działali w stylu alpejskim, sportowym, bez żadnego wsparcia ze strony tragarzy oraz nie mając tlenu w butlach.

20 stycznia rozpoczęli wspinaczkę na wierzchołek, ale ostatecznie zeszli do obozu drugiego. 22 stycznia z nadesłanego przez Francuzkę SMS wynikało, że są w obozie trzecim, planują wyjście wyżej i atak szczytowy 25 stycznia. Tego dnia byli na wysokości około 8000 m i - według niektórych źródeł - stanęli na wierzchołku. W południe chmury przesłoniły kopułę szczytową, a polsko-francuska para w odwrocie utknęła na wysokości ok. 7400 m.

Na pomoc ruszyła ekipa polskich himalaistów - Denis Urubko, Adam Bielecki, Jarosław Botor i Piotr Tomala - uczestnicząca w wyprawie na K2, szczycie odległym od Nanga Parbat w linii prostej o prawie 200 km. Dotarli dwoma helikopterami blisko obozu pierwszego na Nanga Parbat. Mimo zapadających ciemności, wspinaczkę rozpoczęli Bielecki i Urubko. Około drugiej czasu miejscowego spotkali schodzącą z góry Revol.