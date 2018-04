"To jest moment, w którym lider 'dobrej zmiany' musi dużo zmienić, żeby się nic nie zmieniło. Jeśli się nie zmieni czegoś istotnego (…), jakiegoś mechanizmu, który gdzieś zawiódł, to wjedzie się w kampanię wyborczą i wakacje z poczuciem, że jest pewnego rodzaju zadyszka, a to jest już zły znak. Remis w sejmikach samorządowych to byłoby już poważne ostrzeżenie” – powiedział Adam Hofman w Porannej rozmowie w RMF FM, komentując pogarszające się sondaże dla PiS. „Mateusz Morawiecki został premierem i się w 24 godziny zestarzał, on stał się nie stary, lecz zgrany. Premier ciągle zajmuje się czymś innym, i próbuje być kimś innym” – tak z kolei były polityk PiS ocenił premierostwo Mateusza Morawieckiego. Adam Hofman skomentował także kandydaturę Kazimierza Michała Ujazdowskiego na prezydenta Wrocławia: "To Magdalena Ogórek Grzegorza Schetyny, każdy ma taką Magdalenę Ogórek, jaką sobie wymyślił. Ten pomysł jest śmiały, ale się dla Platformy źle skończy”. „Pojedynek na konwencje trudno będzie uznać dla PiS-u za wygrany. Opozycja idzie na zderzenie, bo czuje krew” – stwierdził Hofman, zapytany o konwencje, które maja odbyć się w ten weekend.

