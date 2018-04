„To jest bardzo bulwersujące, że w tych sprawach wyraża się sąd, a nie jest to decyzja leczących lekarzy dokonana w dialogu z rodzicami dziecka” – tak o sprawie Alfiego Evansa - mówi arcybiskup Henryk Hoser, biskup senior archidiecezji warszawsko-praskiej w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM. „Powinien decydować lekarz i ci, którzy za chorego są odpowiedzialni” – dodał gość Krzysztofa Ziemca. Hierarcha przypomina piątkowe stanowisko Episkopatu Polski w tej sprawie: „Episkopat nie obwinia wprost, ale ukazuje pewne płycizny tej sytuacji, z których jedną z nich jest uznanie przedwczesne tej terapii za uporczywą terapię. Uporczywa jest nieproporcjonalna w stosunku do celów, który zakłada.(..) W tym wypadku prognoza była bardzo trudna do postawienia" - mówi biskup senior.

Wideo youtube

Krzysztof Ziemiec, RMF FM: Słyszymy, że mały Alfie niestety nie żyje. Miał żyć trzy minuty, żył pięć dni. Mogło być inaczej, czy to musiało się tak skończyć?

Arcybiskup Henryk Hosner: Trudno tutaj wyrokować, czy mogło być inaczej. Być może było to możliwe gdyby nie był odłączony od wspomaganego oddychania, ale okazało się, że miał pełną autonomię, samodzielność oddychania później, więc wszystko jest hipotezą w tej chwili.

A gdyby pojechał do szpitala do Watykanu?

Znowu nie wiadomo jakie by były jego losy, w każdym razie propozycja przewiezienia go do Watykanu była alternatywą wobec postawy szpitala w Liverpoolu, który po prostu chciał go już w tej chwili odłączyć od aktywnego wspomagania.

A gdyby go nie odłączono, stałoby się inaczej?

Być może tak, być może nie, więc mówię, że sprawa jest o tyle skomplikowana, że istota tej choroby jest dzisiaj nieznana. Myśmy wczoraj - Zespół Bioetyczny Episkopatu Polski - wydali bardzo długi dokument, oświadczenie na ten temat, gdzie mówimy, że jest wiele czynników, które pozwalają zająć krytyczne stanowisko do tego bardzo protokolarnego działania medycyny brytyjskiej.

Krytyczne, czyli Episkopat Polski obwinia kogoś?

No nie obwinia wprost, ale w każdym razie ukazuje pewne płycizny tej sytuacji, jedną z nich jest uznanie przedwczesne tej terapii za uporczywą, czyli daremną. To było przedwczesne dlatego że terapia uporczywa jest nieproporcjonalna w stosunku do celów, które zakłada - a więc nie ma postępów leczenia, a jednocześnie jest wzrost obciążenia organizmu- ale w tym wypadku prognoza była trudna do postawienia, bo trudno było przewidzieć jak przypadek będzie ewoluował.

(wkrótce całość rozmowy)