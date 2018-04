Po godz. 15:30 na placu Piłsudskiego w Warszawie odsłonięto pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010. Prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził, że postawienie monument to "wyraz odrzucenia lęku i przywrócenia godności, godności państwa, godności narodu". Na dziś zaplanowany jest także m.in. apel pamięci przed Pałacem Prezydenckich i wieczorny marsz pamięci.

10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

16:45

To taki dzień słodko-gorzki. Gorzki, bo przecież 8 lat temu dotknęła Polskę straszliwa tragedia, najgorsza od II wojny światowej i nie tylko dlatego, że w zginęło po prostu 96 Polaków, ale dlatego, że państwo polskie, że nasza Polska dopiero co tak niedawno odrodzona, znów po latach zniewolenia (...) straciła swoją elitę, a w każdym razie dużą jej część - mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości na pl. Piłsudskiego.

Jak dodał, był to "tragiczny moment" zarówno dla rodzin ofiar jak i całej Polski. To byli ludzie, którzy Polskę, tę odrodzoną, budowali i co do których przecież wszyscy mieliśmy nadzieję, że jeszcze będą ją budowali przez długie lata - powiedział Duda.

Czegoż mógł jeszcze dokonać pan prezydent profesor Lech Kaczyński jako prezydent Rzeczpospolitej jeszcze w tamtej, a także głęboko w to wierzę, następnej kadencji, a później jako polityczny mentor - ten, do którego przychodzi się po radę, po to, żeby wysłuchać komentarza, mądrości wynikających z dziesięcioleci pełnienia służby publicznej? - mówił prezydent.

Podkreślił, że w katastrofie smoleńskiej zginęli ludzie ze wszystkich stron sceny politycznej, w tym z - jak wymieniał - SLD, PO, PSL, PiS. Pełna reprezentacja polskiego świata politycznego. Czemu zginęli? Zginęli, bo byli razem, zjednoczeni, w przekonaniu o absolutnym obowiązku każdego Polaka, każdego z nich - uczczenia pamięci, oddania hołdu polskim oficerom ludobójczo pomordowanym w Katyniu. Bo byli razem - powiedział Duda.

Służba ojczyźnie czasem pociąga za sobą ofiary, one muszą być uczczone. Polacy, my wszyscy, musimy to rozumieć. Wierzę, że to zrozumienie w naszym narodzie jest powszechne i wierzę, że ten monument wkrótce stanie się wielkim miejscem naszej wspólnoty - powiedział prezydent.

Andrzej Duda dziękował zebranym, "za to że przez osiem lat chodzili (na marsze pamięci i uroczystości-PAP), tworząc żywy pomnik tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem i żywy pomnik prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego".

To także dzięki wam ten monument stoi (...) to także dzięki wam mogliśmy odsłonić ten obelisk na miejscu którego stanie wkrótce pomnik prezydenta, pomnik upamiętniający jego służbę dla Rzeczpospolitej - dodał Duda.

16:24

Jarosław Kaczyński powiedział, że tragedia smoleńska "była to śmierć w znacznej części polskiej elity". I chociaż śmierć zwykłych Polaków byłaby równie ważna, to trzeba pamiętać, że to buduje szczególny związek z tym, co wydarzyło się w 1940 roku w Katyniu. Tam też mordowano polską elitę - powiedział prezes PiS.

Jak oświadczył, dlatego "trzeba o tym pamiętać i dlatego nie wolno tego z naszej pamięci wypierać, i dlatego musimy tu mówić nie tylko o pamięci, ale także o godności, bo naród który ma poczucie godności, państwo, które chce być traktowane, jako państwo poważne musi tego rodzaju sytuacje, tego rodzaju tragiczne wydarzenia brać pod uwagę, uwzględniać i upamiętniać".

(Państwo) nie może się bać. I to jest właśnie szczególnie istotne. "Nie lękajcie się" - te słowa Jana Pawła II, świętego, największego Polaka musimy ciągle pamiętać - dodał Kaczyński.

Według prezesa PiS, pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej jest "wyrazem odrzucenia lęku i przywrócenia godności, godności państwa, godności narodu".

Projekt pomnika został wykonany przez rzeźbiarza Jerzego Kalinę / Paweł Supernak / PAP

Kaczyński mówił także, że nikt nie odegrał w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat tak wielkiej roli, jak Lech Kaczyński dla tego wszystkiego, co "w naszych dziejach tego okresu było dobre, sprawiedliwe". Dlatego też - jak mówił - pomnik prezydenta stanie w Warszawie i będzie to "kolejne zwycięstwo".

Był człowiekiem, którego pamięć budowała naszą jedność, budowała siłę Prawa i Sprawiedliwości, budowała wielką koalicję polskiej prawicy, polskich sił patriotycznych i doprowadziła w końcu do zwycięstwa - podkreślił.

Kaczyński oświadczył, że zarówno odsłonięty we wtorek Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, jak i pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który dopiero powstanie, "nie są przeciwko nikomu".

My chcemy jedności Polaków, ale jedności wokół dobra, a nie wokół zła. My chcemy silnej Polski, polski sprawiedliwej, Polski, z którą będą się liczyć, my chcemy Polski godnej i my chcemy godnych Polaków i temu też te wszystkie wysiłki, które prowadziliśmy przez lata miały służyć i służą - zaznaczył.

16:08

Przyszedł ten dzień, na który czekaliśmy, dzień odsłonięcia pomnika ofiar. Tu, tuż obok stanie prawdopodobnie w listopadzie pomnik Lecha Kaczyńskiego. Zapytajmy, jaki jest sens tych wydarzeń? Jaki jest sens tego pomnika, który jest o kilkadziesiąt metrów stąd? Pomnika pamięci, pomnika godności, pomnika wierności - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński na uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar smoleńskich w Warszawie.

Prezydent Andrzej Duda, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz Marta Kaczyńska z córkami Ewą i Martyną / Jacek Turczyk / PAP

Spójrzmy na napis na tym pomniku - tam jest 96 nazwisk. Bez żadnych tytułów, bez funkcji, po prostu 96 osób. 96 osób Polek i Polaków, choć nie wszyscy byli polskiej narodowości, to wszyscy byli polskimi obywatelami, osób, które wspólnie wybrały się do Katynia właśnie po to, by podtrzymać pamięć i już to jest wystarczającym powodem, żeby ten pomnik tutaj stanął - dodał.

Prezes PiS stwierdził, że nawet, gdyby byli to ludzie, którzy nie pełnili żadnej "wysokiej funkcji", to pomnik ku ich pamięci powinien stanąć.

Napis na pomniku ofiar smoleńskich / Jacek Turczyk / PAP

Powinien stanąć, bo jest wyrazem pamięci o ludziach, którzy chcieli uczynić coś ważnego nie tylko w wymiarze osobistym, ale także w wymiarze narodowym, w wymiarze odnoszącym się do naszej historii, naszej pamięci, tej trudnej pamięci o Katyniu, ale pamięci tak ważnej - zaznaczył Kaczyński.

Wystąpienie prezesa PiS było przerywane skandowaniem "Jarosław" i "Dziękujemy".

15:36

Odsłonięto pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej w Warszawie. Do odsłonięcia monumentu zaproszone zostały wszystkie rodziny ofiar, w odsłonięciu uczestniczyli m.in. Jarosław Kaczyński, Marta Kaczyńska, Małgorzata Wassermann, Ewa Kochanowska, Andrzej Melak. Następnie pomnik został poświęcony przez metropolitę warszawskiego kard. Kazimierza Nycza.

Odsłonięcie pomnika smoleńskiego / Jacek Turczyk / PAP

Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, autorstwa Jerzego Kaliny, stanął na obszarze zielonym między placem Piłsudskiego a ul. Królewską.

Odsłonięcia pomnika na placu Piłsudskiego /Paweł Supernak /PAP

Na pomniku są alfabetycznie wypisane nazwiska wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej.

14:49

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa Komorowski ma być przesłuchany w postępowaniu, dotyczącym niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych bezpośrednio po katastrofie w Smoleńsku.

14:11

Rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej wierzą, że odsłonięcie pomnika w centrum Warszawy zakończy spory wokół tej budowli. Niektórzy podają przykłady historyczne.

Z Grobem Nieznanego Żołnierza w '25 roku była sytuacja podobna. Warszawa się kłóciła, aż ktoś w nocy wmontował tablicę i wszystko się stało, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Tak też będzie i z tym. To wszystko są sztuczne nieporozumienia - mówi Andrzej Melak, brat Stefana Melaka, przewodniczącego Komitetu Katyńskiego, który zginął w Smoleńsku.

Inni swoją wiarę w wygaszenie sporów opierają o zdrowy rozsądek.

W końcu w tym pomniku, jeśli mu się przyjrzeć, nie ma nic politycznego, nie ma nic ideologicznego - twierdzi Jacek Świat, wdowiec po posłance Aleksandrze Natalii Świat.

13:17

Długie kolejki ustawiają się w specjalnych punktach kontroli bezpieczeństwa wokół placu Piłsudskiego. Wielu ludzi ma ze sobą biało-czerwone flagi, a także portrety tych, który zginęli 8 lat temu w Smoleńsku. Pomnik przykryty białą płachtą czeka na odsłonięcie, a cały plac otoczony jest nie tylko policjantami, ale też wojskowymi żandarmami.

Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpi o 15:30.

12:55

Prezydent Andrzej Duda złożył wieńce na Cmentarzu Bródnowskim na grobach prezydenckiego ministra Pawła Wypycha oraz Katarzyny Doraczyńskiej. Towarzyszył mu sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski.



12:18

Pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej uczczono w wielu polskich miastach - składano wieńce i kwiaty, zapalano znicze. Były modlitwy i nabożeństwa, a także marsze pamięci. W niektórych miastach uroczystości będą kontynuowane po południu i wieczorem.



11:38

Premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński złożyli na wojskowych Powązkach wieńce przed pomnikiem upamiętniającym wszystkie ofiary oraz kwiaty na grobach osób, które spoczywają tam w tzw. kwaterze smoleńskiej.



Premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński i politycy partii składają kwiaty na grobach ofiar katastrofy smoleńskiej na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach / Leszek Szymański / PAP

11:11

Premier Mateusz Morawiecki oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński złożyli w Świątyni Opatrzności Bożej wieniec na grobie ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

Premier i prezes złożyli też wieńce na grobach prezesa Stowarzyszenia Parafiada ks. Józefa Jońca, kapelana Warszawskiej Rodziny Katyńskiej ks. Zdzisława Króla oraz kapelana Federacji Rodzin Katyńskich ks. Andrzeja Kwaśnika, którzy także zginęli w katastrofie smoleńskiej.

W delegacji towarzyszącej Morawieckiemu i Kaczyńskiemu uczestniczyli też wicepremier Beata Szydło, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski i szef Kancelarii Prezesa Rady Ministra Michał Dworczyk. Obecny był również b. szef MON Antoni Macierewicz.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki w Świątyni Opatrzności Bożej / Adam Guz / PAP

11:00

Od uderzenia w Dzwon Katyński na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu rozpoczęła się uroczysta msza św. z udziałem delegacji na czele z ambasadorem RP w Moskwie Włodzimierzem Marciniakiem oraz przedstawicieli smoleńskiej Polonii. Wcześniej ambasador Marciniak wraz z delegacją, dyplomaci wojskowi i przedstawiciele Polonii, a także przedstawiciel duchowieństwa prawosławnego ze Smoleńska złożyli wieńce i zapalili znicze najpierw na rosyjskiej, a następnie na polskiej części Zespołu Memorialnego w Katyniu.



Na Polskim Cmentarzu Wojennym spoczywa ponad 4 tys. polskich oficerów zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 r. Na części rosyjskiej pochowane są sowieckie ofiary represji stalinowskich.

10:56

Wierzę w to, że prędzej czy później wyjaśnienie tragedii smoleńskiej będzie możliwe - powiedział prezydent Andrzej Duda, który złożył kwiaty na grobie Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu. W rozmowie z dziennikarzami prezydent ocenił także, że przetrzymywanie przez Rosję wraku samolotu TU154M jest bezprawiem.

Wierzę, że prędzej czy później wyjaśnienie tragedii smoleńskiej będzie możliwe - powiedział prezydent Andrzej Duda. W 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej złożył kwiaty na grobie Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu. W rozmowie z dziennikarzami prezydent ocenił także, że przetrzymywanie przez Rosję...

10:26

Apel pamięci odczytany został przed Krzyżem Katyńskim w Krakowie. W tym samym miejscu mieszkańcy stolicy Małopolski zbierali się osiem lat temu, w pierwszych dniach po katastrofie...



10:21

Europosłanka Jadwiga Wiśniewska, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki przy grobie Katarzyny Doraczyńskiej / Paweł Supernak / PAP

Premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński i politycy tej partii oddali hołd i zapalili znicze na Cmentarzu Bródnowskim na grobach prezydenckiego ministra Pawła Wypycha oraz Katarzyny Doraczyńskiej.

Na Cmentarzu Bródnowskim spoczywa sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, wcześniej także doradca Lecha Kaczyńskiego ds. pracy i polityki społecznej Paweł Wypych (ur. w 1968 r.) oraz wicedyrektor gabinetu szefa prezydenckiej kancelarii Katarzyna Doraczyńska, która zginęła w wieku 32 lat. W Kancelarii Prezydenta pracowała od 2007 roku.

Nad ich grobami hołd oddali, złożyli kwiaty i zapalili znicze m.in.: prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin i szef Kancelarii Prezesa Rady Ministra Michał Dworczyk.

10:08

Prezydent Andrzej Duda po złożeniu kwiatów w Krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu / Jacek Bednarczyk / PAP

10 kwietnia 2010 r. odeszło bardzo wielu ludzi, którzy byli skarbem dla Polski i to jest taka wyrwa, której chyba nic nie potrafi naprawić - mówił na Wawelu prezydent Andrzej Duda po złożeniu kwiatów na sarkofagu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu.

Wieczna pamięć i smutek z powodu tego, że odeszli - tak wielu dobrych ludzi, polskich patriotów - powiedział prezydent po wyjściu z krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Wiadomo, że czas leczy rany i wiadomo, że co roku to uczucie i spojrzenie jest nieco inne, ale żal pozostaje i na pewno będzie - mówił.

09:47

"Dziś, w 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej, wspominamy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Pierwszą Damę Marię Kaczyńską i wszystkie 96 osób, które nie wróciły do domów. Pamiętamy" - taki wpis opublikowała na Twitterze Ambasada USA w Warszawie:



09:18

Apel smoleński przed Pałacem Prezydenckim TVN24/x-news

Przed Pałacem Prezydenckim odczytany został apel smoleński.

Jak donosi reporter RMF FM Mariusz Piekarski, na Krakowskim Przedmieściu, wokół krzyża ułożonego na chodniku z biało-czerwonych zniczy, zebrało się kilkuset ludzi. Byli to właściwie wyłącznie uczestnicy wcześniejszej mszy w kościele seminaryjnym, którzy kilkadziesiąt metrów z kościoła przed Pałac pokonali przy dźwiękach kościelnych dzwonów.

Apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim / Jakub Kamiński / PAP

09:00

Krakowskie Przedmieście. Zaczęły się uroczystości ósmej rocznicy katastrofy smoleńskiej przed Pałacem Prezydenckim

Jarosław Kaczyński podczas apelu pamięci przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie / Jakub Kamiński / PAP

08:45

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej Włodzimierz Marciniak i kierownik Agencji Konsularnej RP w Smoleńsku Joanna Strzelczyk składają kwiaty w miejscu katastrofy / Wojciech Pacewicz / PAP

W Smoleńsku o godzinie 9.41 czasu lokalnego (godz. 8.41 w Polsce) ambasador RP Włodzimierz Marciniak, kierujący polską delegacją, złożył kwiaty na miejscu katastrofy przy lotnisku Siewiernyj w Smoleńsku.

08:45

"10 kwietnia 2010 roku, pod Smoleńskiem zginęło 96 osób. Mieli różne życiorysy, zawody i poglądy. Wszyscy towarzyszyli Prezydentowi RP prof. Lechowi Kaczyńskiemu w drodze do Katynia. Pomyślmy o nich w zadumie. Cześć ich pamięci!" - napisała na Twitterze wicepremier Beata Szydło.

O pamięć o ofiarach katastrofy zaapelował też marszałek Senatu Stanisław Karczewski. "8 lat temu tragiczne wydarzenia zmieniły los naszej Ojczyzny i rodzin 96 ofiar, których ta niewyobrażalna tragedia rozłączyła na zawsze. Dziś wracamy myślami do każdej z nich. Nigdy nie zapomnimy o ich oddaniu i służbie na rzecz naszego kraju. #SmoleńskPamiętamy" - napisał na Twiterze Karczewski.

08:31

Na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach rozpoczęły przygotowane przez stołeczny ratusz, uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy.



Obchody rozpoczęły się o godz. 8.20. przy kwaterze smoleńskiej na cmentarzu na Wojskowych Powązkach, gdzie znajduje się pomnik wszystkich ofiar oraz 28 mogił osób, które zginęły w katastrofie.



Podczas uroczystości odczytane zostaną nazwiska ofiar katastrofy; duchowni trzech wyznań odmówią modlitwę, delegacje i bliscy ofiar złożą wieńce i kwiaty, zapłoną znicze. O godz. 8.41 - w godzinę katastrofy - odegrany zostanie utwór "Cisza". W ceremonii uczestniczą m.in. rodziny ofiar i politycy.



Wśród pochowanych tu osób, które zginęły 10 kwietnia 2010 r. są m.in. szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Franciszek Gągor, dowódca Sił Powietrznych gen. Andrzej Błasik, szef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak oraz szef BBN Aleksander Szczygło.



Spoczywają tu także m.in. posłanka PiS Grażyna Gęsicka, posłanka SLD Jolanta Szymanek-Deresz, prezes NBP Sławomir Skrzypek, przewodniczący Komitetu Katyńskiego Stefan Melak, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik, członkowie załogi: Robert Grzywna i Andrzej Michalak; funkcjonariusze BOR: Paweł Janeczek, Dariusz Michałowski, Piotr Nosek i Jacek Surówka; stewardessy - Barbara Maciejczyk i Natalia Januszko, kapelan prezydenta ks. Roman Indrzejczyk i prezydencki lekarz Wojciech Lubiński.

08:29

Były szef MON Antoni Macierewicz podczas porannych uroczystości przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.





Antoni Macierewicz przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie /Jakub Kamiński /PAP

08:11

Jarosław Kaczyński, marszałek Senatu oraz ministrowie i politycy PiS pojawili się na mszy w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca. Jest tam również były szef MON Antoni Macierewicz.



Po mszy, uczestnicy miesięcznicy z kościoła seminaryjnego przejdą przed Pałac Prezydencki, gdzie złożą kwiaty przed tablicami upamiętniającymi ofiary katastrofy z 10 kwietnia 2010 r.



Msza w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca jest pierwszym punktem obchodów 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej.



Po południu na Placu Piłsudskiego rozpocznie się uroczystość oficjalna. Na pl. Piłsudskiego zostanie odsłonięty zostanie Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r.



Z kolei przed budynkiem Garnizonu Warszawa, naprzeciwko Placu Piłsudskiego zostanie też wmurowany kamień węgielny pod pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Według zapowiedzi miałby on zostać odsłonięty jesienią.

08:07

Prezydent Andrzej Duda we wtorek rano na Wawelu uczcił ósmą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Razem z Martą Kaczyńską odwiedził grób pary prezydenckiej w Krypcie Katedry Wawelskiej. Uroczystości pogrzebowe Lecha i Marii Kaczyńskich odbyły się w Krakowie 18 kwietnia 2010 roku. Para prezydencka spoczęła w sarkofagu w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów.



W krypcie znajduje się również tablica ku czci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Na tablicy widnieją: łacińska sentencja "Corpora dormiunt, vigilant animae" (Ciała śpią, dusze czuwają), napis: "Pamięci ofiar katastrofy w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r." oraz nazwiska ofiar katastrofy.



Prezydent Andrzej Duda i Marta Kaczyńska z córkami Ewą i Martyną w drodze do Krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu / Jacek Bednarczyk / PAP

08:00

Poranne przygotowania do uroczystości, w miejscu katastrofy samolotu Tu-154M w Smoleńsku

Ósma rocznica katastrofy smoleńskiej / Wojciech Pacewicz / PAP

07:47

Wszystko, co dzieje się wokół katastrofy smoleńskiej, bardzo źle wpływa na bliskich ofiar tej tragedii - uważa Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, wdowa po wicemarszałku Sejmu Jerzym Szmajdzińskim. "To jest niekończąca się trauma. Nie mam szansy na zakończenie żałoby" - mówi.



07:43

Marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski złożyli wiązanki przed tablicą ku czci posłów i senatorów zmarłych tragicznie w katastrofie smoleńskiej. Kwiaty złożono także przed odsłoniętą w poniedziałek tablicą upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także tablicą poświęconą marszałkowi Sejmu III kadencji Macieja Płażyńskiego, który także zginął w katastrofie smoleńskiej. W uroczystości wzięli udział także m.in. wicemarszałkowie Sejmu Beata Mazurek i Ryszard Terlecki.

W katastrofie smoleńskiej zginęło 14 posłów: Maciej Płażyński (niezrz.), Leszek Deptuła (PSL), Grzegorz Dolniak (PO), Grażyna Gęsicka (PiS), Aleksandra Natalli-Świat (PiS), Przemysław Gosiewski (PiS), Arkadiusz Rybicki (PO), wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński (SLD), Jolanta Szymanek-Deresz (SLD), Zbigniew Wassermann (PiS), Izabela Jaruga-Nowacka (SLD), Wiesław Woda (PSL), Sebastian Karpiniuk (PO), Edward Wojtas (PSL), wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra (PiS).

Tragicznie zmarli senatorowie to: wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek (PO), Janina Fetlińska i Stanisław Zając z PiS.





07:25

Aleksandr Syriewicz, właściciel działki, na której znajduje się fragment miejsca katastrofy Tu-154M, poinformował, że od 20 kwietnia mają się tam rozpocząć kolejne prace budowlane. W związku z tym przez około dwa tygodnie dostęp do miejsca katastrofy będzie zamknięty - powiedział PAP w rozmowie telefonicznej Syriewicz.

Aleksandr Syriewicz jest właścicielem działki, na której znajduje się fragment miejsca, gdzie doszło do katastrofy Tu-154M. Jak twierdzi, pod koniec tego miesiąca, mają się tam rozpocząć kolejne prace budowlane. "W związku z tym przez około dwa tygodnie dostęp do miejsca katastrofy będzie...

07:22

W Smoleńsku i Katyniu odbędą się dziś uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.41 (godz. 8.41 w Polsce) od złożenia wieńców i zapalenia zniczy na miejscu katastrofy Tu-154M w Smoleńsku obok lotniska Siewiernyj.

Członkowie delegacji, kierowanej przez ambasadora RP w Rosji Włodzimierza Marciniaka udadzą się następnie do Katynia, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości - na Polskim Cmentarzu Wojennym zostanie odprawiona msza.

Ambasador Marciniak złoży kwiaty i zapali znicze na polskim cmentarzu, a także w rosyjskiej części zespołu memorialnego, gdzie spoczywają sowieckie ofiary represji stalinowskich.

07:21

Do wraku Tu-154M w Smoleńsku w dalszym ciągu nie ma dostępu. Namiot z drewna i brezentu, w którym dotąd znajdowały się szczątki samolotu, zastąpiono szczelną blaszaną konstrukcją.

Do wraku Tu-154M w Smoleńsku w dalszym ciągu nie ma dostępu. Namiot z drewna i brezentu, w którym dotąd znajdowały się szczątki samolotu, zastąpiono szczelną blaszaną konstrukcją. Dziś mija 8. rocznica katastrofy smoleńskiej.

06:56

Przy budowie pomnika ofiar tragedii smoleńskiej pracowało kilkuset specjalistów; powstał rekordowo szybko - powiedział PAP kierownik budowy Jacek Brzozowski, tuż przed oficjalną uroczystością odsłonięcia monumentu 10 kwietnia. Pomnik składa się z dwóch części - podziemnej, o głębokości 2 metrów, której wystrój jest bardzo surowy, ubogi, nie zawierający żadnej symboliki. W ziemi jest 96 podświetlonych nisz, które symbolizują ilość ofiar tragedii smoleńskiej". Część nadziemna ma 6 metrów wysokości, kształtem przypomina stożek. Powierzchnia pomnika w rzucie to 14,5 m na 7,5 m.





Rekordowe tempo, kilkuset specjalistów. Tak powstawał pomnik smoleński Przy budowie pomnika ofiar tragedii smoleńskiej pracowało kilkuset specjalistów; powstał rekordowo szybko - powiedział PAP kierownik budowy Jacek Brzozowski, tuż przed oficjalną uroczystością odsłonięcia monumentu 10 kwietnia. czytaj więcej

06:00

Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. jest zasłonięty biało-czerwonym płótnem i przepasany taką samą szarfą - informuje reporter RMF FM Mariusz Piekarski. Na szczelnie ogrodzonym Placu Piłsudskiego na razie jest bardzo spokojnie. Służby ochronne sprawdzają to miejsce z psami, dojeżdżają kolejne oddziały policji.

Uroczystości będą trwały do późnego wieczora

Uroczystości państwowe rozpoczną się rano od mszy w intencji ofiar katastrofy, w kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu, w której weźmie udział m.in. premier Mateusz Morawiecki. Po mszy o godz. 8.41 odbędzie się apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim również z udziałem premiera.

Przed południem prezydent Andrzej Duda w Świątyni Opatrzności Bożej złoży wieńce na grobach: ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, ks. Józefa Jońca, ks. Zdzisława Króla, ks. Andrzeja Kwaśnika, którzy zginęli w katastrofie. O godz. 13.00 prezydent złoży wieńce przed pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na Powązkach Wojskowych oraz na grobach ofiar katastrofy.

Premier Morawiecki przed godz. 10 odda hołd i złoży znicze na grobach ofiar katastrofy na Cmentarzu Bródnowskim. Później szef rządu uda się do Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie również zapali znicze na grobach ofiar. Przed południem Prezes Rady Ministrów na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach zapali znicze na grobach ofiar katastrofy oraz przed Pomnikiem Ofiar Katastrofy.

Na godz. 15.30 zaplanowano odsłonięcie Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, m.in. premier Morawiecki. Pomnik umiejscowiony jest na obszarze zielonym między pl. Piłsudskiego a ul. Królewską. Pomnik odsłonią rodziny ofiar. W ich imieniu przemówienie wygłosi prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Następnie o godz. 16 przed budynkiem Garnizonu Warszawa, naprzeciwko Placu Piłsudskiego, zostanie odsłonięty kamień w miejscu gdzie ma stanąć pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Podczas uroczystości zaplanowano wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego oraz prezydenta Andrzeja Dudy. Sam pomnik ma zostać odsłonięty jesienią.

Wieczorem zostanie odprawiona msza św. w bazylice Archikatedralnej, w której weźmie także udział Para Prezydencka oraz Mateusz Morawiecki. Po mszy z Placu Zamkowego wyruszy marsz pamięci. O godz. 20.15 przed Pałacem Prezydenckim przemówienie wygłosi Jarosław Kaczyński. Planowany jest także udział szefa rządu. Zakończenie uroczystości rocznicowych zaplanowano na Placu Piłsudskiego o godz. 21.15.

Uroczystości związane z obchodami 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej będą się odbywały cały dzień. Na pl. Piłsudskiego zaplanowano m.in. blok filmowy, modlitwę maryjną Regina Coeli, Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz koncert.

Uroczystości rocznicowe przygotował też stołeczny ratusz. Odbędą się one rano przy kwaterze smoleńskiej na cmentarzu na Wojskowych Powązkach, gdzie znajduje się pomnik wszystkich ofiar oraz 28 mogił osób, które zginęły w katastrofie.

Podczas uroczystości zostaną odczytane nazwiska wszystkich ofiar katastrofy, odmówiona wspólna modlitwa duchownych trzech wyznań oraz złożone będą kwiaty i zapalone znicze przez delegacje państwowe, samorządowe oraz rodziny. O godz. 8.41 w godzinę katastrofy zostanie odegrany utwór "Cisza".

Ograniczenia w ruchu samochodowym, zmiany w komunikacji miejskiej

Z dużymi utrudnieniami w ruchu muszą radzić sobie dzisiaj mieszkańcy Warszawy. W związku z uroczystościami 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej wiele ulic, placów i parkingów jest wygrodzonych i całkowicie zamkniętych dla ruchu: zarówno samochodowego, jak i pieszego.

W związku z rocznicowymi obchodami w Warszawie wiele ulic, placów i parkingów została wygrodzona i całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego, a także pieszego.

Wygrodzone barierkami są m.in. pl. Zamkowy, Krakowskie Przedmieście od pl. Zamkowego do ul. Królewskiej i pl. marszałka Piłsudskiego, ulica gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza, Ossolińskich. Na wymienionych ulicach obowiązuje zakaz zatrzymywania się.



Dodatkowo całkowite zamknięte dla ruchu są ul. Miodowa od ul. Koziej do ul. Krakowskie Przedmieście oraz ul. Krakowskie Przedmieście od ul. Królewskiej do ul. Świętokrzyskiej.



Ponadto przez cały wtorek zakaz zatrzymywania się obowiązuje m.in. na ulicach: Boleść, Brzozowa, Celna, Jezuicka, Kanonia, Dziekania, Bednarska i na skwerze H.C. Hoovera.

Autobusy linii 102, 105, 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518, E-2 kursują objazdami.



Z kolei w środę 11 kwietnia przez cały dzień obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się na parkingach przy ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza(przed budynkiem Dowództwa Garnizony, przed Hotelem Europejskim i wzdłuż pl. marszałka J. Piłsudskiego).



Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu można znaleźć pod adresem www.infoulice.um.warszawa.pl oraz www.facebook.com/infoulice .

