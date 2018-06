W ciągu 6 miesięcy 11 ekspertów z drugiej już edycji programu AdRetail Inspirio przeanalizowało 5 tysięcy gazetek sieci handlowych o łącznej powierzchni ponad 35 mln centymetrów kwadratowych. Tym samym zbadano aż 60 tysięcy stron. Szczegółowej ocenie został poddany materiał 4 dyskontów, 15 supermarketów, 7 hipermarketów i 10 sieci convenience. Były to publikacje z całego ubiegłego roku. Członkowie kapituły brali pod uwagę m.in. walory estetyczne, funkcjonalność i innowacyjność, a także całokształt kierowanego przekazu do konsumenta.

Która sieć ma najlepsze gazetki? Znamy już wyniki największego tego typu porównania na rynku

Po kilkumiesięcznej, wytężonej pracy, eksperci uznali, że w kategorii dyskonty zwyciężył Lidl. Yves Frerot, członek kapituły, wyjaśnia, że gazetki tej sieci są najbardziej estetyczne i przejrzyste w tym segmencie. To jest efekt małej ilości produktów na stronach i wysokiej jakości zdjęć. Opisy artykułów zawierają niezbędne dla konsumentów informacje. Ponadto asortyment jest wyraźnie oddzielony od tła. Na korzyść Lidla przemawiają też najlepiej wyeksponowane ceny.

Na ten sukces składają się działania wielu pracowników firmy, z czego jesteśmy szczególnie dumni. Siłą naszej sieci jest utalentowany zespół. Koledzy i koleżanki z Działu Marketingu dołożyli starań, aby powstała gazetka, która najlepiej odpowiada potrzebom klientów. Można w niej znaleźć m.in. informacje o walorach jakościowych produktów, w tym żywności ekologicznej. Tego obecnie szukają konsumenci. A my podajemy to w prosty i przejrzysty sposób - mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Communication Manager w Lidl Polska.

Wśród supermarketów liderem okazał się Intermarche. Eksperci dostrzegają, że sieć bardzo dobrze gra tłem w gazetkach. Uatrakcyjnia w ten sposób zdjęcia i pomaga w łatwym identyfikowaniu poszczególnych kategorii produktów. Jak podkreśla Andrzej Wojciechowicz, członek kapituły, bogata oferta daje każdemu konsumentowi możliwość odnalezienia swoich ulubionych artkułów. Przy tym wyraźnie zaprezentowane upusty ułatwiają szybkie przeglądanie publikacji.

Pierwsze miejsce w kategorii supermarketów to dla nas bardzo ważne wyróżnienie. I oczywiście jest to odzwierciedleniem pracy wielu osób i działów. Z kolei największą zachętą do tworzenia dobrych gazetek jest oczywiście zadowolenie klientów. Natomiast czujemy się bardzo wdzięczni, że nasze wysiłki zostały docenione przez tak szacowne grono specjalistów z branży - stwierdza Paweł Czerwiński, Administrator Działu Marketingu Intermarche Grupy Muszkieterów.

Tym razem zwycięskim hipermarketem okazał się Carrefour, który pokonał lidera poprzedniej edycji - sieć Kaufland. Według Sebastiana Starzyńskiego, eksperta programu AdRetail Inspirio, tegoroczny laureat wyróżnia się m.in. tym, że prezentuje etykiety cenowe i nagłówki w jednakowym stylu. Nie zlewają się one z artykułami i tłem, co ma duże znaczenie dla odbiorców. Całość wygląda dość przejrzyście i atrakcyjnie. Z kolei dr Maria Andrzej Faliński, inny członek kapituły, zwraca uwagę na to, że publikacje odwzorowują nową strukturę dużych sklepów Carrefoura. To sprytny zabieg, budujący zaciekawienie i zaufanie konsumenta. Ponadto zainteresowanie czytelnika wzbudza zmienna kolorystyka cenówek, która komunikuje nowe promocje.

Cieszymy się z nagrody przyznanej przez kapitułę, tak ważnego w branży gremium. Jest ona wynikiem ogromnej pracy wykonanej przez zespół marketingu, śledzący najnowsze trendy i potrzeby klientów, a także dział handlowy, dbający o najbardziej atrakcyjne oferty dla konsumentów. To również zasługa naszych partnerów zewnętrznych. Ich ekspercka wiedza pomaga nam tworzyć gazetki, które są spójne komunikacyjnie pod względem graficznym i ofertowym - zapewnia Magdalena Ratajska, Senior Manager w Dziale Marketingu Carrefour Polska.

W segmencie convenience największe uznanie zdobyły gazetki Żabki. W ocenie ekspertów, tradycyjnie i czytelnie przedstawione strony nie wprowadzają żadnych zakłóceń w odbiorze. Nie ma też prób prezentowania artykułów w rozbudowany sposób. To jest bardzo przejrzysta i przyjazna konsumentowi forma. Waldemar Nowakowski, członek kapituły, zaznacza, że publikacja jest również bardzo estetyczna graficznie.

Bardzo cieszymy się ze zwycięstwa w kategorii convenience. Każdego dnia sami sobie podnosimy poprzeczkę, ulepszając naszą gazetkę. Stale analizujemy wyniki badań, które zlecamy. Zwracamy baczną uwagę na to, aby prezentowane przez nas materiały marketingowe odpowiadały na potrzeby konsumenckie. Jednocześnie śledzimy standardy zarówno europejskie, jak i światowe. Jak widać, tego typu działanie procentuje i zostało również docenione - akcentuje Jarosław Serednicki, kierownik Zespołu Marketing Communications Żabka Polska.

Jak podsumowuje Norbert Kowalski, przewodniczący kapituły, wszyscy laureaci, pomimo różnych kategorii, tworzą unikalne gazetki. Łączy ich również to, że właściwie dobierają produkty, a także dbają o odpowiednią kolorystykę i układ stron. Dzięki temu powstają przejrzyste i warte uwagi publikacje. Są funkcjonalne, czyli najbardziej użyteczne dla szerokiego grona konsumentów. Starannie przygotowany materiał wyraża troskę o potrzeby i odczucia klientów.

Wśród członków kapituły znaleźli się m.in. Norbert Kowalski, Dyrektor Zarządzający Grupą AdRetail i przewodniczący całego przedsięwzięcia, Maciej Tygielski, Szef Sprzedaży w Grupie AdRetail, zastępca przewodniczącego, Waldemar Nowakowski, Prezes Polskiej Izby Handlu, dr Maria Andrzej Faliński, były Dyrektor POHiD-u, obecnie Prezes Stowarzyszenia "Forum dialogu gospodarczego", Andrzej Wojciechowicz, ekspert rynku FMCG i Komisji Europejskiej w obszarze gospodarki innowacyjnej, Sebastian Starzyński, Prezes Instytutu Badawczego ABR SESTA, Yves Frerot, Prezes Hiper-com Poland, Katarzyna Czuchaj-Łagód, Dyrektor Zarządzająca firmą badawczą Mobile Institute, a także Arkadiusz Cybulski, Managing Director platformy TakeTask.

Organizatorem programu jest Grupa AdRetail. Partnerzy medialni to Radio RMF FM, portal Interia.pl oraz serwis agencyjny MondayNews.

(ph)