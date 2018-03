Zmiany we władzach spółki KGHM Polska Miedź. Odwołano prezesa zarządu Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego i wiceprezesa zarządu Michała Jezioro.

Obowiązki prezesa będzie teraz pełnił Rafał Pawełczak - dotychczasowy wiceprezes do spraw rozwoju.

Rafał Pawełczak to Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych Audyt Wewnętrzny, Nadzór i Kontrola Zarządcza Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu. W latach 2008 -2016 kierował działem zarządzania kluczowymi projektami Politechniki Wrocławskiej (pozyskiwanie i rozliczanie projektów inwestycyjnych, infrastrukturalnych, badawczo - rozwojowych).



Na 15 marca zaplanowane jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź. W porządku obrad jest punkt dotyczący zmian w składzie rady nadzorczej spółki, wprowadzony na żądanie Skarbu Państwa.



KGHM Polska Miedź jest jednym z wiodących koncernów wydobywających rudę miedzi i metali nieżelaznych i produkujących miedź. Eksploatuje największe w Europie złoże rudy miedzi, posiada także uprawnienia do eksploatacji złóż na terenie USA, Kanady i Chile. KGHM to szósty producent miedzi elektrolitycznej i drugi srebra na świecie. Grupa produkuje również m.in. złoto, ołów, kwas siarkowy i sól kamienną. KGHM jest jednym z czołowych polskich eksporterów. Skarb Państwa posiada 31,79 proc. akcji spółki.

(mn)