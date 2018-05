​Kto nie chce na tym stracić dużych pieniędzy, będzie musiał mocno się nakombinować. Co zrobić, żeby wymienić walut najkorzystniej? To zależy od tego, które konkretnie waluty nas interesują.

Zdjęcie ilustracyjne / Aneta Łuczkowska / RMF FM

Jeżeli te najpopularniejsze - euro i dolar - to poszukajmy w kantorach internetowych. Eksperci twierdzą, że to właśnie tam mamy największe szanse na najkorzystniejsze kursy. Jeżeli wolimy kantory stacjonarne to porównajmy przez internet kursy w różnych miejscach.

Jeżeli natomiast interesują nas inne, te mniej popularne waluty, to sposób jest inny.

Na przykład jeśli planujemy wakacje w Chorwacji, to nie kupujmy chorwackich kun w polskich kantorach. Zamiast tego kupmy euro albo dolary w polskim kantorze, zabierzmy je do Chorwacji i tam na miejscu kupmy kuny w miejscowym kantorze, po znacznie lepszym kursie - tak radzi analityk finansowy Paweł Majtkowski.

Dodaje, by unikać kantorów na lotniskach, bo tam zazwyczaj jest najdrożej.

Kupować dziś, czy tuż przed wyjazdem?

Eksperci odpowiadają: trochę walut kupić teraz, trochę tuż przed wyjazdem.

Kupując waluty w taki sposób rozłożymy ryzyko. Po prostu uzyskamy średnią cenę waluty w okresie od dzisiaj, do momentu naszego wyjazdu. Dzięki temu, jeżeli waluty nagle podrożeją, to nie będziemy żałować, że nie kupiliśmy ich wcześniej - dodaje Paweł Majtkowski.

Po co takie kombinacje? Pamiętajmy, że kursy walut są teraz bardzo niestabilne. Za sprawą polityków nie da się rzetelnie przewidzieć, jak będą się zmieniały.

Wcześniej byliśmy przyzwyczajeni do w miarę stabilnych kursów walut. Ale od czasów kiedy amerykański prezydent Donald Trump dużo pisze na Twitterze, ten rynek stał się bardzo niestabilny. Kursy walut bardzo mocno i bardzo szybko się zmieniają i to na całym świecie - twierdzi analityk walutowy Marek Wołos.

(ph)