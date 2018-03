Wielu przedsiębiorców wprowadza dziś w swoich firmach system kamer CCTV. W branży transportowej taką samą rolę odgrywają systemy telematyczne odpowiedzialne za monitoring pojazdów należących do firmowej floty. Jakie zalety niosą w sobie takie technologie?

Wielu przedsiębiorców wprowadza dziś w swoich firmach system kamer CCTV / mat. sponsora /

Branża transportowa rozwija się w Polce naprawdę dobrze. Tylko w roku 2016 wszystkimi środkami transportu przewieziono 1836,7 mln ton ładunków, a więc o 1,8% więcej niż rok wcześniej (źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/przewozy-ladunkow-i-pasazerow-w-2016-roku,11,5.html).



Wprawdzie zanotowano spadek w transporcie kolejowym, ale silny był wzrost w morskim, lotniczym i oczywiście drogowym. Wiele firm z branży przewozów samochodowych, aby sprostać wymaganiom rynku, stawia na nowoczesne technologie i cyfryzację. Jednym z rozwiązań szczególnie cenionym przez przewoźników jest tzw. Vehicle Tracking, co w wolnym tłumaczeniu oznacza monitoring floty.

Czym jest monitoring pojazdów?

Jak sama nazwa wskazuje, monitoring bieżąca informacja na temat miejsca pobytu danego pojazdu, ale to nie wszystko. Nowoczesne systemy telematyczne niosą w sobie znacznie więcej korzyści aniżeli tylko lokalizacja samochodu w dowolnym miejscu na świecie z dokładnością do kilku metrów.

Rzeczywiście, jeszcze kilka lat temu monitoring floty kojarzył się jedynie z nadajnikiem GPS, za pomocą którego można było śledzić pojazd na mapie — mówi jeden z konsultantów firmy Vision Track. - Jednak dawne i obecne systemy telematyczne nie mają ze sobą wiele wspólnego. Wraz z rozwojem technologii, na dodatkowych funkcjach i możliwościach zyskały też systemy monitorujące. Obecnie są one w stanie analizować przebyte trasy, kontrolować zużycie paliwa, a nawet generować raporty i statystyki dotyczące stylu jazdy kierowcy. To wszystko z kolei usprawnia zarządzanie flotą i wpływa na poprawę bezpieczeństwa - dodaje.



Stacjonarnie i mobilnie

Informacje zebrane przez zaawansowane technologicznie urządzenia zamontowane w samochodzie spływają do Centrum Danych, gdzie można je odczytywać i monitorować z poziomu komputerów stacjonarnych, jak również laptopów czy urządzeń mobilnych, takich jak smartfon lub tablet. Nie trzeba też instalować w nich specjalnych programów. System informacje pobiera na bazie lokalizatorów GPS i przesyła je poprzez transmisję danych GPRS. Obsługa aplikacji jest więc prosta i intuicyjna, a niezbędny jest do tego jedynie dostęp do sieci.

Sposób na optymalizację kosztów

Jakie korzyści odnosi przedsiębiorca z monitoringu floty? Przede wszystkim jest szansą na obniżenie kosztów prowadzenia firmy oraz zwiększenia jej rentowności. Właściciel ma dostęp do raportów o zużyciu paliwa i stylu jazdy kierowcy. Jeśli kierowca jeździ mało ekonomicznie, może spróbować zmienić jego nawyki, co przełoży się na zmniejszenie zużycia paliwa, a także na rzadsze wizyty w punktach serwisowych. Poza tym, na takie pojazdy przychylniej spoglądają ubezpieczyciele, co jest przepustką do wynegocjowania lepszych warunków polis OC i AC. Tak więc korzyści z zastosowania takiego rozwiązania rzeczywiście są ogromne. Właściciele firm transportowych, którzy zdecydowali się wdrożyć taki monitoring, zaobserwowali 53-procentowy spadek zużycia paliwa, 50-procentowy wzrost szybkości dostaw, a przede wszystkim - zwiększenie produktywności pracowników i stopnia zadowolenia klientów (źródło: http://gpsworld.com/2016-fleet-management-technology-report-now-available/).