We wtorek wieczorem premier Mateusz Morawiecki uda się do szwajcarskiego Davos na Światowe Forum Ekonomiczne. Weźmie tam udział w kluczowych debatach dotyczących przyszłości Europy - zapowiedziała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odbędzie się w dniach 23-25 stycznia. Polskę reprezentować będą premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda.

Podczas wizyty w Davos premier Morawiecki ma rozmawiać z szefami rządów i państw m.in. o przyszłości Europy.



Weźmie udział w kluczowych debatach dotyczących przyszłości Europy, m.in. w nieformalnym spotkaniu liderów gospodarczych świata zatytułowanym "Okno możliwości dla Europy" - poinformowała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Dodała, że podczas tego spotkania zaplanowano wystąpienie Morawieckiego w panelu zatytułowanym "Europa - między wizją a dylematami".



Dopytywana o zaplanowane spotkania bilateralne, Kopcińska odparła: "liczba zaproszeń, która wpłynęła do premiera wskazuje na bardzo wysokie zainteresowanie bezpośrednim kontaktem z premierem, zarówno szefów największych światowych koncernów, szefów instytucji międzynarodowych jak i szefów rządów".



Rzeczniczka rządu wskazała, że podczas wizyty w Davos zaplanowano spotkanie szefa polskiego rządu m.in. z premierami Danii, Norwegii oraz Holandii.



Do szwajcarskiego kurortu pod koniec stycznia co roku zjeżdżają światowi przywódcy polityczni, prezesi największych firm i organizacji pozarządowych oraz intelektualiści.

Davos to nie tylko konferencja naukowa, ale także okazja do nieformalnych rozmów światowych liderów politycznych i biznesowych. Forum obejmuje kolacje i panele dyskusyjne dotyczące globalnych trendów społecznych i gospodarczych.