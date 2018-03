Unia Europejska usunie w przyszłym tygodniu Bahrajn, Wyspy Marshalla i Saint Lucię z listy rajów podatkowych - poinformowało źródło unijne. Zdaniem UE państwa te zaczęły dostosowywać swoje systemy podatkowe do unijnych standardów.

Według rozmówcy PAP ministrowie finansów krajów UE mają podjąć tę decyzję na spotkaniu w Brukseli 13 marca. Jeśli tak się stanie, na liście pozostaną: Guam, Namibia, Palau, Samoa, Trynidad i Tobago oraz Samoa Amerykańskie.

Źródło potwierdziło, że kraje znikną z czarnej listy, ponieważ podjęły działania zmierzające do dostosowania swoich zasad i praktyk podatkowych do norm obowiązujących w UE.



W styczniu kraje Unii zdecydowały o usunięciu z listy Barbadosu, Grenady, Korei Południowej, Macao, Mongolii, Tunezji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Panamy.



Usunięcie ostatniego z tych krajów z listy spotkało się z krytyką w związku z tzw. aferą Panama Papers. Śledztwo Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) z kwietnia 2016 roku ujawniło poufne dokumenty finansowe dowodzące tego, że międzynarodowe korporacje i bogacze wykorzystywali ten kraj do unikania podatków.



Kraje usuwane z czarnej listy trafiają na tzw. szarą listę państw, których zasady podatkowe nie są co prawda zgodne z unijnymi standardami, ale które zobowiązały się do zmiany praktyk. Kraje z szarej listy mogą wrócić na czarną listę, jeśli nie wywiążą się ze swoich zobowiązań.



Decyzja o utworzeniu czarnej listy UE była w przeszłości krytykowana z twego powodu, że umieszczenie na niej danego kraju nie wiąże się z nałożeniem na niego żadnych sankcji. Poza tym na liście nie znalazły się państwa UE, choć działacze organizacji walczących z korupcją oceniali, że niektóre - np. Malta i Luksemburg - powinny na nią trafić.